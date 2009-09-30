Hülya Avşar ifade verdi

Kürt açılımıyla ilgili olarak verdiği bir röportaj nedeniyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Hülya Avşar, ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi'ne geldi.







Adliyeye gelişinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Avşar, böyle bir konuyla gündeme gelmekten bir taraftan gurur duyduğunu, bir taraftan da gerekli olup olmadığını düşündüğünü söyledi.

Avşar, "Bir tarafım Kürt, bir tarafım Türk olarak geniş de bir aileye mensup olduğum için, aşiret kızı olduğum için ailemin de benden istedikleri var. Amcalarım, kuzenlerim herkes arayıp 'nasıl bu konuda sessiz kalıyorsun' dedikleri zaman kendimi kötü hissediyorum. Hayatımdan memnunum. Burada olduğum için Türk tarafımla son derece şaşkınım, ama Kürt tarafımla gururluyum açıkçası..." diye konuştu.

Mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyen Avşar, "pişman olup olmadığı" yönündeki soruya "Hiç pişman değilim. Soruşturma açılmış olması şaşkınlık verici, ama savcımızdır. Sonuna kadar saygım var" şeklinde karşılık verdi.

Avşar, daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakar'a ifade vermek üzere adliye binasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde Milliyet gazetesinde yer alan bir röportajındaki "demokratik açılım" ile ilgili sözlerinden dolayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Hülya Avşar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Avşar röportajda, "Ben sonuna kadar Türk'üm, ama bu Kürtleri yok saymak, onlara etnik baskı yapmak anlamına gelmemeli" demişti.

