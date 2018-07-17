Hulusi Akar'dan TSK'ya veda mesajı

Genelkurmay Başkanlığı görevini devreden Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veda mesajı yayınladı. Akar yeni kabinde Milli Savunma Bakanı olarak yer alıyor.

Akar'ın veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum.

Silahlı Kuvvetlerimizin çeşitli kademelerinde sadakatle ve onurla görev yaptım. Bu süre zarfında, “En büyük takdir, güvenilmek; en büyük başarı, bu güvene layık olmaktır.” düsturunu meslek hayatım boyunca egemen kılmanın gayreti içinde oldum.

Terörle Mücadele Harekâtı ile kara, deniz ve hava hudutlarımızın güvenliği başta olmak üzere tüm görevlerin icrasında yasalarla tanınan her türlü inisiyatif, imkân ve yetki; muhakemeye dayalı cesaretle tereddütsüz kullanılmıştır.

Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr ve kahraman mensupları olarak sadakatiniz, üstün ahlaki ve mesleki niteliklerinizle Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Yaşar GÜLER başta olmak üzere, yeni komuta heyetinin emir ve komutasında çok daha önemli başarılar kazanacağınıza inanıyorum.

Hulusi Akar yeni kabinde Milli Savunma Bakanı olarak yer alıyor.