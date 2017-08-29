T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hulusi Akar'dan şehit ailesine ziyaret

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak'ta 17 gün önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve dün tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çav

29 Ağustos 2017 21:48

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak\'ta 17 gün önce PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve dün tedavi gördüğü GATA\'da şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Meriç\'in baba ocağını ziyaret etti.

Yeni Mahalle Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, burada şehidin babası Memduh Meriç ve yakınlarına başsağlığı diledi. Burada şehit Muhammed Meriç için Kuranı Kerim okunup dua edildi. Acılı aileye sabır dileyen Akar, \"Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Hepinizin bildiği gibi terörle mücadelemiz aralıksız büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Bunu yaparken TSK, jandarma, polis, koruyucularımız omuz omuza mücadeleyi büyük bir azimle sürdürmekte. Bu süreçte güvenlik güçlerimiz büyük bir dikkatle, hassasiyetle masum hiç bir kişiye zarar vermeden bu mücadeleyi sürdürme azim ve kararlılığında. Hudutlarımız güvenliği için tüm birliklerimiz, askerlerimiz gece gündüz demeden kendilerine verilen vazifeyi büyük bir aşkla, şevkle yapmaya devam ediyorlar\" dedi. Akar, acılı aileye bir kez daha başsağlığında bulunarak taziye çadırından ayrıldı.

(FOTOĞRAF) 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLUGökhan CEYLANANKARADHAGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarPKKGATAUzmanMuhammed MeriçYeni Mahalle BelediyesiMemduh MeriçBuradaKuranı KerimAcılıAkarHepinizinEnBunuTSKBuHudutlarımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24