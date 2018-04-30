Hulusi Akar'a tepki: Ne yaptın general, kim korkuttu sizi, darbeciliği güncelledin!

Sözcü yazarı Necati Doğru, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 'ziyaret' ettiği iddia edilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tepki gösterdi. Doğru, Akar'ın kortkutulduğunu söyleyerek, "Ne yaptın General! Darbeciliği güncelledin" dedi.

Erdoğan'ın, Erbakan Ödülleri Töreni öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın aracılığı ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e “adaylıktan vazgeç” mesajı verdiği iddia edilmişti. Erdoğan'ın isteği sonucu gerçekleştiği iddia edilen göürşmeye ilişkin olarak henüz bir yalanlama gelmedi.

Gül, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde "mutabakat oluşmadı, aday değilim" açıklaması yapmıştı.

Sözcü yazarı Doğru, yalanlanmayan ziyaret hakkında;

"Bunun 2 açıklaması olmalı. 1- General korkutuldu, korkutmaya gitti. 2- General, sustu, susarak cevap verdi" diye yazdı.

"27 Mayıs darbesi.

12 Mart darbesi.

12 Eylül darbesi.

28 Şubat ittirmesi.

Bunların hepsi tarihte generallerin sivil siyasetçileri korkutup 'iktidardan indirmesi' ve tank yürüterek gözdağı verip 'siyasetten ittirmesi' ile sonuçlanmıştı" diyen Doğru, "Bitti diye inanmıştık. Umutlanmıştık! Ne yaptın General! Darbeciliği güncelledin" tepkisini gösterdi.

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