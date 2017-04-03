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Hulusi Akar ve komutanlar Diyarbakır'da

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Sur esnafını ziyaret ederek sohbet de etti

03 Nisan 2017 17:04

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sabah geldikleri Diyarbakır'da, merkez Sur İlçesi'ni gezerek, esnafla sohbet etti.

Sabah saat 08.00'da Diyarbakır'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, önce valilik binasında son gelişmelerin ele alındığı güvenlik toplantısına katıldı.

Daha sonra da tarihi İçkale'yi gezen Orgeneral Akar ve beraberindekiler, bir dönem çatışmaların olduğu merkez Sur İlçesi'ni gezdi.

Daha sonra buradaki bir restorantta öğlen yemeği yiyen Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Sur esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

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Hulusi AkarDiyarbakırKuvvet komutanları

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