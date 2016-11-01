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Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova’da

Fidan’ın da gündeme dair konularla ilgili olarak temaslarda bulunduğu tahmin ediliyor

01 Kasım 2016 23:32

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Rusya’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Hulusi Akar’la birlikte MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da Moskova’da olması dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre Orgeneral Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov’un resmi davetlisi Moskova’ya gitti.

Akar’ın bu ziyaretinde, TSK’nın IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye’de yürüttüğü “Fırtına Kalkanı” operasyonu ile PYD/YPG’nin durumu öne çıkan konular oldu. Irak’ın Musul kentini IŞİD'den temizlemek için yapılan operasyon ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler de dünkü ziyarette gündeme geldi. 

Suriye ordusunun Türk hava unsurlarına karşı hava savunma sistemlerini devreye sokmasından sonra Türk savaş uçaklarının 22 Ekim’den bu yana IŞİD'e yönelik hava operasyonları gerçekleştirememesi de ziyaretin önemli konu başlıklarından birisi oldu. Türk jetlerinin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye’nin kuzeyinde hava harekâtlarının yeniden koordinasyonuyla ilgili iki komutanın fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi. 

Akar, IŞİD'e karşı ÖSO’ya havadan destek verilemediği için, bölgenin IŞİD'den temizlenmesinin yavaşladığı, bunun da terör örgütüne avantaj sağladığını öne sürdü. Akar, Türkiye’nin PYD ile işbirliğine gidilmesini asla kabul etmeyeceğini Rus mevkidaşına bir kez daha hatırlattı.

Hakan Fidan da katıldı

Bu arda Org. Hulusi Akar’la birlikte MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da Moskova’da bulunduğu öğrenildi.

Fidan’ın da gündeme dair konularla ilgili olarak temaslarda bulunduğu tahmin ediliyor.

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