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Hulusi Akar şikayet etti; Ahmet Zeki Üçok hakkında soruşturma açıldı

Üçok, "Genelkurmay Başkanı ve dört Kuvvet Komutanının şikayetleri üzerine yargılanacağım" bilgisini paylaştı

27 Eylül 2017 00:41

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın şikayeti üzerine Ergenekon ve Balyoz davalarında 4 yıl 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski askeri savcısı olan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweet'ler ve verdiği röportajdaki demeçler gerekçe gösterilerek, askeri ceza kanununa muhalefetten, hakında Asliye Ceza Mahkemesi'nde soruşturma açıldı.

Üçok, hakında açılan soruşturmayı twitter hesabından attığı tweet'le duyurdu. Üçok attığı tweet'te, "Genelkurmay Başkanı ve dört Kuvvet Komutanının şikayetleri üzerine yargılanacağım" bilgisini paylaştı.

 

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