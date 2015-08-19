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Hulusi Akar resmen Genelkurmay Başkanı

Orgeneral Necdet Özel görevi devretti

19 Ağustos 2015 01:35

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, görevini Hulusi Akar'a teslim etti. Böylece Org. Akar, TSK'nın 29. Genelkurmay Başkanı oldu. Akar, bu görevi dört yıl sürdürecek. Genelkurmay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı.

Zaman'da yer alan habere göre, Org. Özel, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeye devam ediniz. Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur. Türk Silahlı Kuvvetleri yüce milletimizin huzurunu bozacak, birlik, beraberliğine ve ülke bütünlüğüne kasteden, kastedecek devletimizin legal yapısı dışında oluşturulmak istenen, istenecek her türlü yapıyla mücadele etmektedir. Bundan sonra da yürekleri vatan ve millet aşkıyla dopdolu olan değerli arkadaşlarımın yönetiminde mücadelesine aynı şekilde devam edecektir".

 

Akar: Tek bir emir komuta zinciri vardır

 

Akar törende şöyle konuştu: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin anayasal düzen içinde, yasalarla belirlenmiş tek bir emir komuta yapısı vardır. Ordumuzun teşkilat ve faaliyetlerinde yasal hiyerarşi dışında hiçbir kişi ve oluşumun etkisi söz konusu olamaz". 

 

Erdoğan:  Her kurşunun hesabı sorulacak

 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bunlara hangi dilden anlıyorlarsa o dilden konuşacağız. Devletin ve milletin varlığına karşı sıkılan her kurşunun, atılan her bombanın, kazılan her çukurun hesabı sorulacak, cezası mutlaka verilecektir" dedi.

 

 

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