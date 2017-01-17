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Hulusi Akar, Mavi Marmara'dan sonra ilk kez İsrail Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO toplantısına katıldı

17 Ocak 2017 22:39

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO toplantısına katıldı. ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmelerde bulunan Akar "NATO'nun Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiğini" vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada "Toplantıda terörle mücadele konuşuldu" denildi. Orgeneral Hulusi Akar, "NATO terörle mücadele daha fazla sorumluluk almalı, Türkiye'ye daha fazla somut destek vermeli" dedi.

Akar, Brüksel'de İsrail Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İki Genelkurmay Başkanı Mavi Marmara olayı sonrası ilk kez görüştü.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargâhı Brüksel/Belçika’da icra edilen 176’ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmaktadır.

Toplantı kapsamında 17 Ocak 2017 tarihinde icra edilen oturumlarda; NATO komuta yapısının işlevselliğinin değerlendirilmesi, Afganistan'da genel güvenlik durumu ile burada icra edilen Kararlı Destek Görevi ve terörizm ile mücadele konuları görüşülmüştür.

Bu kapsamda Orgeneral AKAR tarafından, NATO’nun terörizmle mücadele kapsamında daha fazla sorumluluk alması ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiği konuları gündeme getirilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Afganistan’da çerçeve ülke olarak daha önceden olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir.

Orgeneral AKAR; çalışmalar kapsamında ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmelerde bulunmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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