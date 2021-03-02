Hulusi Akar'ın S-400'lerle ilgili açıklamasının çarpıtıldığını söyleyen İbrahim Kalın: Girit formülü gündemimizde yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington-Ankara hattındaki ipleri geren ana başlıklardan biri olan Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'ler için 'Girit modeli'nin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Sabah gazetesine konuşan Kalın, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuyla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Akar, şubat ayının ilk haftalarında gazetecilere yaptığı açıklamalarda "Girit’teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız" demişti. Akar aynı konuşmada Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO’ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu dile getirmişti.

Kalın konuyla ilgili olarak, "Öyle bir formül gündemimizde yok. Farklı yorumlar yapılsa da aslında Sayın Bakanımız (Akar) böyle bir şey kastetmedi. Bu konu biraz çarpıtıldı" dedi.

Sözcü, açıklamalarının devamında "Sayın Cumhurbaşkanımız, savunma sanayii ile ilgili toplantılarda bu konuyu derinlemesine ele aldı. Uzun yıllar boyunca Patriot savunma sisteminin Türkiye'ye alınması için çok ciddi bir çaba sarf etti. Maalesef Amerikan tarafı bizi tatmin edici, bizim kabul edebileceğimiz bir teklifle gelmedi. Bunun neticesinde Türkiye alternatifsiz olmadığını da göstererek S400'leri aldı. Bu karardan geri adım atmak söz konusu değil" diye konuştu.