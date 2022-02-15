Hulusi Akar'ın PCR testi negatife döndü; NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel'e gidiyor

Covid-19'a yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, testinin negatife döndüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Akar'ın sözlerine yer verildi. Akar, iyileştiğini ve bugün NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel'e gideceğini duyurdu.

Akar'ın açıklaması şöyle:

"Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz.

Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."