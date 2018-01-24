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Hulusi Akar, Harekat Merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu 

ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 22-23 Ocak 2018 tarihlerinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Harekat Merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu

24 Ocak 2018 18:49

ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 22-23 Ocak 2018 tarihlerinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Harekat Merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 
Orgeneral Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, anılan harekat merkezlerinden Zeytin Dalı harekatının sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı.
Teknolojik imkanların en üst seviyede kullanıldığı harekat merkezlerinde Afganistan, Brüksel\'deki NATO karargahı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dahil yurt içinde ve dışında 91 ayrı karargah ile sesli, görsel ve veri iletişimi sağlandığı belirtildi. Ayrıca her seviyede birliklerle koordinasyon toplantıların da teknolojik imkan ve kabiliyetten istifade ile video tele-konferans (VTC) şeklinde yapıldığı ifade edildi.

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