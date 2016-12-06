Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İncirlik'te ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte dün bölgede bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Adana'ya gittiği belirtildi.

Orgeneral Akar'ın ilk olarak 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı/İncirlik'te incelemelerde bulunduğu, daha sonra ABD personelinin Noel'ini kutlamak için İncirlik'te bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede hangi konuların ele alındığına dair bir açıklama yapılmadı.