Hulusi Akar: ABD'den Patriot'u ve Fransa-İtalya yapımı SAMP-T'yi almak istedik; uygun cevaplar alamadık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400'ler ve ABD'nin yaptırım kararları hakkında konuştu. Akar, "ABD'den Patriot'u ve Fransa-İtalya yapımı SAMP-T'yi almak istedik. Maliyet, teknoloji transferi, ödeme şartları, teslimat, üretim gibi konularda maalesef uygun cevaplar alamadık" dedi.

Hulusi Akar, Türkiye'nin aldığı S-400'ün tedarik sürecinde olduğu belirtti ve ikinci paketi de almak istediklerin söyledi. Akar, "Halen (birinci paket için) kontrol ve muayeneler, kabul testleri var, bunlar sürüyor. Faaliyetlerimizi planladığımız şekilde götürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin S-400'lerin F-35'in çalışmasına soruna teşkil edeceği görüşüne katılmadığını belirten Akar, diyalog ile bu sorunların giderilebileceğini, S-400'lerin geri gönderilmesi gibi bir talebin ise sıkıntı vereceğini belirtti.

Akar şunları söyledi:

"Ortada S-400 ile F-35'in çalışmasından çıkacak problemler olduğu iddiası var. 'Beraber çalışalım' dedik, ABD'li müttefiklerimiz S-400 olduğu sürece ortak çalışma olmayacağı görüşündeler... ABD tarafı çözüm isterse teknik düzeyde çalışmalarla buna çözüm bulunabilir... Başka ülkelerde bu ikisi aynı anda var."

Akar ABD ile Türkiye'nin içinde bulundukları askeri ittifak ve bölge yararına işbirliğine gidebileceğini dikkat çekerek, "ABD ile ortak yapabileceğimiz işler var, hem iki ülkenin hem NATO hem bölge ve dünya yararına... ABD'li müttefiklerimizin durumu anlamasını bekliyoruz. Öbür türlü ısrar, inat olduğu sürece olay sürüncemede kalıyor. Müttefikliğe uygun olmayan tehdit dili, yaptırımların kabulü mümkün değil" dedi.

"F-35 programına dönmek istiyoruz"

Akar, S-400'ün bir yerde sabit olmayacağını ve risk tehdit değerlendirmesi çerçevesinde nerede ihtiyaç varsa oraya konuşlandırılacağını belirtti.

Akar, ABD ile sorunun diyalog yoluyla çözülebileceğini, yeni göreve başlayacak olan Biden yönetiminin yaptırım kararını gözden geçirip normalleşmeye geçilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 programına dönmek istediğini vurgulayan Akar, "F-35 için ciddi zaman ve enerji harcandı. Bunun durdurulması ciddi sorun. Güven bunalımı çok daha tahripkar olabiliyor. Bu nesilden nesile gidebiliyor, buna engel olmak lazım. Bu kadar riskin olduğu ortamda birlikteliğin tahrip edilmemesi, zarar görmemesi lazım" dedi.

Akar, Türkiye ile ABD arasında birçok alanda işbirliği olduğunu, bunlardan birinin de halen görüşmeleri devam eden F-16'ların modernizasyonu konusu olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin askeri alanda işbirliği ve müttefikliği varken CAATSA yaptırımlarını yanlış bulduğunu kaydeden Akar, "Biz şimdi hasım mıyız? Biden döneminde ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini ve normalleşmeye geçmeyi bekliyoruz" dedi.

Akar, SAMP-T alımına yönelik görüşmelerin Koronavirüs salgını dolayısıyla yavaşladığını ama devam ettiğini kaydederek, bu sistemi de almak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin ABD'nin Patriot sistemini de almak istediğini, kesilen görüşmelerin yeniden başlamasını istediklerini kaydeden Akar, "Bu toplantının yeniden başlatılmasını bekliyoruz. Ama konuşma, cevap olmadan yaptırımlarla, tehdit diliyle bir yere varmak mümkün değil. Diyalogla ancak çözüm bulabiliriz" dedi.