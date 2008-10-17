Hull rekora doğru!



İngiltere Premier Ligi'nin yeni ekiplerinden Hull, ligin ilk 7 haftasında sergilediği performans itibariyle futbolseverleri şaşırtıyor!



Oynadığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplayan, Tottenham ve Arsenal gibi devleri deplasmanda mağlup eden Hull, Premier Lig tarihinde lige yükseldiği sezonda ilk 7 haftada en fazla puan toplayan üçüncü takım oldu. Daha önce 1992/1993 sezonunda Blackburn Rovers, 1994/1995 sezonunda da Nottingham Forest ilk 7 haftada 17 puan toplamışlardı.



19 Ekim Cumartesi günü sahasında West Ham United'ı ağırlayacak olan Hull, eğer bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırsa lig tarihinde yeni yükselen bir takım için en başarılı ikinci başlangıcı yapmış olacak. Rekor ise 1994/1995'te ilk 8 maçında 20 puan toplayan Nottingham Forest'ta bulunuyor.