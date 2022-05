Hull City taraftarından Acun Ilıcalı'ya tepki

İngiltere Championship’te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan City evinde kötü gidişatını sürdürdü. Teknik Direktör Şota Arveladze ve Acun Ilıcalı taraftarın tepkisini çekti.

İngiltere Championship’in 38. haftasında Hull City, sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hull City, 3-1 kaybetti. Hull City teknik direktörü Şota Arveladze bu sonuçla, İngiliz ekibinin başında çıktığı 12. maçta 6. mağlubiyetini aldı

Luton, mücadelenin 9. dakikasında Adebayo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Konuk ekip 56. dakikada Cornick ve 72. dakikada James Bree'nin golleriyle deplasmanda farkı 3'e yükseltti. Tom Eaves, 90+2'de Hull City'nin tek golünü kaydetti ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

Şota'ya tepki

Hafta içi mesaisinde Coventry'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Hull City, Luton'a 3-1 kaybederek evinde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

Hull City’i aldıktan sonra Acun Ilıcalı tarafından göreve getirilen Şota Arveladze, İngiliz ekibiyle 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Luton Town maçı sonrası Hull City taraftarı takımın sahadaki kötü oyun nedeniyle Gürcü teknik adamı eleştirdi.

Düşme hattından kurtulmaya çalışıyor

Hull City, sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala maç fazlasıyla düşme hattının 13 puan üzerinde bulunuyor.

Zorya ile devre arasında kiralık anlaşması sona eren İranlı futbolcuyu sarı-lacivertliler Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’ye kiraladı. City’de 3 maçta forma giyen Allahyar toplamda 58 dakika süre aldı. Allahyar daha sonrasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

"Acun'un bir hayali vardı"

Hull City, deplasmanda Coventry City'i 2-0 yendiği maçta inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 84. dakikasına ise inanılmaz bir pozisyon damga vurdu. Coventry'de Maatsen'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top boş kaleye doğru giderken Hull City futbolcusu Greaves topa önce sırtıyla sonra da kafasıyla müdahale edip golü engelledi. daha sonra gol çizgisi teknolojisinden de alınan görüntüye göre topun çok az bir kısmının çizginin üzerinde olduğu ve pozisyonun gol olmadığı kesinleşti.

Maçtan sonra çizgiden çıkan pozisyonla ilgili bir paylaşım yapan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, pozisyonun görüntüsünü paylaşıp, 'The ball had a dream' yani 'Topun bir hayali vardı' yazdı. Ilıcalı, bu paylaşımıyla Hull City taraftarının kendisi için kullandığı 'Acun had a dream' (Acun'un bir hayali vardı) sloganına gönderme yaptı.