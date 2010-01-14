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Hulki Cevizoğlu istifa etti

Hulki Cevizoğlu, DSHP genel başkanlığı görevini bıraktı.

14 Ocak 2010 02:00

T24- Hulki Cevizoğlu, Rahşan Ecevit’le birlikte kurarak, genel başkanlığını üstlendiği Demokratik Sol Halk Partisi DSHP’den istifa etti.


Cevizoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

“Ülkenin içinde bulunduğu durumu gözönüne alarak, siyasi hayatımı bundan sonra farklı bir oluşumla sürdüreceğim. 5 aralık 2009’da seçildiğim DSHP Genel Başkanlığı görevi dahil, tüm üyelik ve görevlerimden, yönetim anlayışındaki farklılıklar nedeniyle istifa ediyorum. Sayın Rahşan Ecevit’e ve çalışma arkadaşlarıma bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim.”
 
Genel Başkan Yardımcısı İsmail Dükel, Genel Sekreter Özkan Leblebici, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Ali Sakal ve Aytaç Tiryaki de istifalarını sundular.

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