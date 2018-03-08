T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hükümlüyü polise teslim etmemek için direndiler: 1 yaralı, 4 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Çelik'i gözaltına almak isteyen polisle yakınları arasında yaşanan gerginlik sonrası 4 kişi gözaltına alındı

08 Mart 2018 14:35

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Çelik\'i gözaltına almak isteyen polisle yakınları arasında yaşanan gerginlik sonrası 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında silahla yaralanan Yavuz Çelik\'in kardeşi Ümit Çelik\'i kimin vurduğu ise araştırılıyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Çelik\'in, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, Yavuz Çelik\'i gözaltına almak istedi ancak yakınları buna engel olmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik sırasında polis, kendilerine taş atan grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Atılan taşlarla 3 polis yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Olay sırasında Yavuz Çelik\'in kardeşi Ümit Çelik de sırtından tabancayla vuruldu. Yakınları tarafından otomobille bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Çelik yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ümit Çelik\'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan olaydan sonra Yavuz Çelik’in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Olayda yaralanan Ümit Çelik’i kimin vurduğunun belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHABayraklıYavuzYaşananOlayOnur MahallesiKarşıyakaEmniyet MüdürlüğüAdreseAtılanBölgeyeYakınlarıBölge Eğitim HastanesiTedavisiOlaydaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24