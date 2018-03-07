Hükümlüyü polise teslim etmek istemeyen gruptan bir kişi vuruldu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Çelik\'i taziye evinde gözaltına almak isterken yakınlarının engellemesiyle karşılaştı. Çıkan arbedede gözaltına alınan Yavuz Çelik\'in kardeşi Ümit Çelik, sırtından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Çelik\'in, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, Yavuz Çelik\'i gözaltına almak istedi. Ancak yakınları buna engel olmak isteyip, polisle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında gruptan ateş açıldı. Bunun üzerine polisin de silah kullandığı olayda, Yavuz Çelik\'in kardeşi Ümit Çelik, sırtından vuruldu. Yakınları tarafından otomobille bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Çelik yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne sevk edildi. Ümit Çelik\'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yavuz Çelik, engellemelere rağmen yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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