Hükümlülerin yaptığı oyuncaklar, bayram hediyesi oldu

ADANA, (DHA)- ADANA\'da hakkında kamu yararına çalışma cezası bulunan hükümlülerin atık tekstil malzemelerinden yaptığı oyuncaklar ve yenilediği kıyafetler, cezaevinde kalan kadın hükümlülere ve çocuklarına bayram hediyesi olarak verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz ve zor durumda olan kişilere destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası verilenler ile cezalarının son bir yılını denetimli serbestlik kapsamında çeken hükümlüler için \'Eğitim ve Yenileme Atölyesi\' oluşturuldu. Giysi tadilatçılığı, ütücü, overlokçu gibi dallarda eğitilip meslek sahibi olan hükümlüler, yine proje kapsamında adli birimlere kurulan giysi tekstil kumbarasında toplanan kıyafetleri, tadilatını yapıp yeniledikten sonra yıkayıp ütüleyerek kullanılabilir hale getirdi. Atölyede kamu yararına çalışma cezası bulunan ancak çalışamayacak durumda olan engelli hükümlüler de, atık kıyafet ve tekstil ürünlerinden çocuklar için top ve uğur böceği figürlü minderler yaptı.

KADINLAR VE ÇOCUKLARA HEDİYE EDİLDİ

Hükümlülerin atık tekstil malzemesinden yaptıkları oyuncaklar ile yeniledikleri yüzlerce kıyafet, Adana Karataş Kadın Ceza İnfaz Kurumu\'nu ziyaret eden Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, cezaevi ve infazdan sorumlu Cumhuriyet Savcıları ile projeyi yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanlarınca burada bulunan ihtiyaç sahibi kadın hükümlüler ile onların yanında kalmak zorunda bulunan 0-6 yaş arasındaki çocuklarına bayram hediyesi olarak verildi. Çocukları kucağına alıp seven Başsavcı Yeldan, onlarla birlikte atıklardan yapılan topla oynadı. Ayrıca kadın hükümlü ve çocuklarına, hayırsever iş adamı tarafından bağışlanan yeni kıyafetler de verildi. Yeni oyuncak ve kıyafetlerine kavuşan çocuklar da, dans edip şarkılar söyleyerek eğlendi.

HÜKÜMLÜLER ÜRETİYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kamu yararına bir işte çalışma cezası bulunan hükümlülerin çok güzel bir sosyal projeye dahil olduğunu belirterek, \"Denetimli Serbestlik bünyesindeki hükümlülerimiz, proje kapsamında meslek edindirilerek ürettikleriyle kimsesiz ve yardıma muhtaç olan insanlara destek sağlıyor. Toplum içerisinde sorumluluk alma bilinciyle yaptıkları çalışmalarla bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da üretim gerçekleştiriyor. Onların atölyede yeniledikleri kıyafetler, atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklar yeni kendileri gibi kader mahkumu olan kadınlarımıza ve çocuklarımızı bayram arifesinde sevindirdi\" dedi.



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