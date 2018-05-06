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Hükümlü ve tutuklu yakınlarından 'af' talebi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, FETÖ'den tutuklananlar nedeniyle cezaevi koşullarının yetersiz olduğunu savunarak, af talep ettiklerini söyledi

06 Mayıs 2018 19:58

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, FETÖ\'den tutuklananlar nedeniyle cezaevi koşullarının yetersiz olduğunu savunarak, af talep ettiklerini söyledi. 
Konak Meydanı\'nda bir araya gelen, çeşitli suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunanların yakınları, af çıkarılması için eylem yaptı. \'Kader mahkumlarına af\', \'Af yoksa oy da yok\' sloganları atan grup, yakınlarının hakimler nedeniyle mağdur olduğunu öne sürdü. Grup adına açıklama yapan Seyhan Başar, şunları söyledi:
\"Devletimiz, yaklaşık 2 yıldır FETÖ mensubu hainlerle mücadele etmektedir. Bu hainler, devletin bütün kademelerine sızmıştır. Sadece \'kumpas\' davalarında değil; adli suçlarda da FETÖ\'cü hakim, savcı ve polislerin ortak imzaladığı mağduriyetler bulunmaktadır. Sadece haksız ve fazla miktarda verilen cezalar değil, cezaevlerinin durumu da insan haklarına aykırıdır. Yine FETÖ\'cü hainlerin fazla sayıda olması, cezaevlerinin kapasitesini bir hayli artırmış, adli mahkum daha küçük alanlarda kapasitenin çok üstünde kişi sayısıyla yatmak durumunda kalmıştır. Suçlu da olsalar her mahkumun insanca yaşama hakkı bulunmaktadır. Yeni cezaevleri açılarak değil, kapsamlı bir yasa çıkarılıp, mağduriyetler giderilip, durumun çözüme kavuşturulması tek yoldur. Biz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimizden bu konuda yardım istiyoruz.\" 
Şakran Cezaevi\'nde ağabeyinin tutuklu bulunduğu belirten Mete Çam, \"Benim ağabeyimin suçu, vatan hainliği değil; tecavüz değil. Sizden ayrıcalık istemiyoruz. Hakkımız olan, adil yargılamayı istiyoruz. FETÖ\'cü hakimler yüzünden birçok vatandaş mağdur oldu. Biz bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz\" dedi. Bir başka mahkum yakını da oğlunun hasta olduğunu, hastalığını hastane raporlarıyla kanıtlamasına rağmen oğluna ilaçlarının verilmediğini öne sürdü.
Grup üyeleri, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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