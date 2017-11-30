Hükümetten Zarrab açıklaması: Rahatlığı herkesin dikkatini çekti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'de tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın dün mahkemedeki ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Fikri Işık, "Reza Zarrab'ın duruşmadaki rahatlığı herkesin dikkatini çekti. Temenni ederiz; Türkiye' ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab ne de bu davayla ilgili kimse bulunmasın" dedi.

Işık, CHP lideri Kılıçdaroğlu' nun öne sürdüğü belgelerle ilgili; "Hepimizin beklentisi Kılıçdaroğlu' nun bir dakika bile vakit geçirmeden belge diye salladığı evrakı Cumhuriyet Savcılarına, yargıya ve hukuka teslim etmesi ve basınla biran önce paylaşmasıdır " dedi.