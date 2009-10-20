Hükümetten zam yağmuru geliyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cumartesi günü yeni bir vergi artışı düşünmediklerini ancak bunun hiçbir zaman olmaz anlamına gelmediğini söylemişti. 2010 bütçesinde yüzde 31,6 artış öngörülen Özel Tüketim Vergisi, sigara ve benzinde yüksek oranlı zamlara işaret ediyor. ÖTV'de yükselişin temel kaynakları sigara, akaryakıtın yanı sıra bu yıl ÖTV indirimi yapılan motorlu taşıtlar ile beyaz eşya olacak.



2010 bütçe tasarısı hafta sonunda TBMM'ye sunuldu. Tasarıya göre 2010'da akaryakıt üzerinden alınan vergiler yüzde 26,15 artacak. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden kesilen ÖTV, bu yılın sonunda 24.3 milyar TL olarak tahmin edildi. Gelecek yıl bu kalemden 30.7 milyar TL gelir bekleniyor. Bu yıl 2.4 milyar TL olması beklenen motorlu taşıt araçları ÖTV'si yüzde 60,85 artışla 3.8 milyar TL olarak öngörüldü. Artışta, ÖTV indirimlerinin baz etkisinden kurtulmasının etkili olacak.





Sigaradan alınan ÖTV'de de gelecek yıl için önemli bir artış hedefi var. Bu yıl sigaradan alınan ÖTV'den 11.6 milyar TL sağlanacakken gelecek yıl yüzde 41,54 artışla 16.4 milyar TL gelir hesaplandı. Sigaradan alınan ÖTV'de artışın zamla karşılanması bekleniyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ürünlerden alınan ÖTV'den bu yıl 1 milyar TL gelir geleceği öngörülüyor. Gelecek yıl da yüzde 32,98'lik artışla elde edilecek gelirin 1.4 milyar TL'ye çıkması hedefleniyor. Bu kalemde de indirimlerin baz etkisi dikkate alındı. İçkideki artış ise yüzde 6,8 oldu. Bu yıl alkollü içkilerden 2 milyar TL gelir beklenirken, 2010 yılı hedefi 2.2 milyar TL.





Köprüye de zam gelecek

Bu yıl 2 milyar TL gelir beklenen tapu harçlarının gelecek yıl yüzde 23,58 artarak 2.5 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Yol, köprü ve tünel ücret gelirlerinin de yüzde 23,7 artması öngörüldü. 2009 sonunda 710 milyon TL sağlanacakken, 2010'da 878 milyon TL gelir geleceği hesaplanıyor. Özel İletişim Vergisi de gelecek yıl yüzde 8,26 artışla 4.8 milyar TL olacak. Damga Vergisi'nden de yüzde 8,73 artışla 4.4 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor. 2010 bütçe tasarısına göre Başbakanlık'ın bütçesi yüzde 117,9 artışla 1.8 milyar TL'den 4 milyar TL'ye çıkarılıyor.





Tasarıda ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. KİT ve kamu bankalarından elde edilen gelirlerin azalacağı tahmin edildi. Hazine ve kamu bankalarından elde edilecek gelirler bu yılın sonunda 4.5 milyar TL olacak. Gelecek yılsa yüzde 53,6 azalışla bu kalemden elde edilecek gelir 2.1 milyar TL'ye düşecek. Kamu bankalarının bu yıl 2.1 milyar TL olan temettü gelirlerinin de yine yüzde 62,41 oranında azalışla 790 milyon TL'ye düşeceği tahmin edildi.