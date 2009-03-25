Hükümetten yeni önlem paketi

Hükümetin ekonomik tedbir paketlerine bir yenisi ekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın bugün Çankırı ve Tokat mitingleri sırasında yeni paketi açıklaması bekleniyor.



Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre; bir süredir üzerinde çalışılan yeni ekonomik tedbirlerde son aşamaya gelindi.



Özellikle küresel kriz sürecinde sorun yaşayan reel sektörü rahatlatacak yeni düzenlemeler üstünde duruluyor. Bu önlemlerden bazılarının bugün Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtiliyor.



Yeni paketin içeriği konusunda kesin bilgiler yok ancak, paketin en önemli düzenlemesi reel sektör ve bankalar arasındaki kredi işleyişini kolaylaştıracak olan kredi garanti fonu olarak görünüyor. Başbakan Erdoğan'ın fonun işleyişi ve Hazine tarafından fona aktarılacak kaynağın miktarını açıklayabileceği belirtiliyor.



Ayrıca Kobi'ler için "cansuyu kredisi" benzeri yeni desteklerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.



Lleasing şirketleri için KDV oranında indirimin de sözkonusu olabileceği üstünde duruluyor.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da, ''Yeni açılımlarımızı Başbakan yakında açıklayacak. Bunları arka arkaya yapacağız ve göreceksiniz Türkiye gerilmiş yaydan ok gibi hızlı şekilde düzelmeye gidecek'' dedi.



