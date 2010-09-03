Hükümetten vergi ve prim kolaylığı

T24 - Vergi ve prim borçlarıyla ilgili, 'af değil' şeklinde tanımlanan, yeniden yapılandırma kararı alındı.



Hükümet, vergi ve prim borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırma kararı aldı.



Konuyla ilgili açıklama, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan geldi.



"Hem Gelir İdaresi, hem Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışma yapılıyor" diyen Babacan, "Özellikle krizin etkisiyle ödeme sıkıntısı çeken mükellefler için bir yeniden yapılandırma programı olacak" şeklinde konuştu.



"Ancak bu bir af değil" diyen Babacan, yapılandırmanın içeriğiyle ilgili, "Faizlerde indirim, taksitlerde kolaylık olacak'' ifadelerini kullandı.



