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BBC Türkçe

'Hükümetten üst düzey güvence aldık' diyen ABD vize işlemlerine kısıtlı olarak yeniden başladı

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vize hizmetlerinin kısıtlı olarak yeniden başladığını duyurdu. Büyükelçilik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hüküme

29 Nisan 2018 20:30

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vize hizmetlerinin kısıtlı olarak yeniden başladığını duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Türkiye'deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz" denildi.

ABD, vize başvurularının yeniden başladığını duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk hükümetinden, yere çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır."

"Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir."

ABD'nin bu adımı karşılığında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Twitter hesabından, ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı bir şekilde alınmaya başladığını duyurdu.

ABD, 8 Ekim 2017'de diplomatik misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin kaygılar nedeniyle Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almıştı.

Bu kararın gerekçesi olarak, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mehmet Topuz'un 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanması öne çıkıyordu.

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