Hükümet’ten ters köşe

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın, FIFA’ya, ana statü konusunda geçtiğimiz mayısa kadar değişiklik yapılacağı sözünü verdiği ortaya çıktı. FIFA’nın henüz yasal değişikliğin yapılmaması yüzünden büyük rahatsızlık duyduğu ve yaptırımları yürürlüğe koymaya hazırlandığı öğrenildi



Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın geçen şubat başında FIFA’ya “Bağımsız Ana Statünün” mayısa kadar hazırlanacağı ve mevcut yasada gerekli düzenlemenin yapılacağı sözünü verdiği ortaya çıktı. Buna karşın geçen sürede yasada değişiklik yapılmadığı için rahatsızlık duyan FIFA’nın, en geç iki ay içerisinde bazı yaptırımları yürürlüğe koyma hazırlığında olduğu öğrenildi.

17 Ocak’ta olağanüstü toplanan ve Haluk Ulusoy’a “hayır” kararının alındığı federasyon genel kurulunu üç gözlemciyle takip eden FIFA’nın, 6 Şubat’ta resmi internet sitesinde yayınlanan bültende Türkiye Futbol Federasyonu’nu 3. dünya ülkesi federasyonlarından oluşan 14 ülkeyle aynı listeye koyduğu belirlendi.



Başkan Blatter ile yardımcısı Geoff Thompson’un katıldığı toplantıda Türkiye ile ilgili “Türkiye halen FIFA’ya üye 208 federasyonun içinde milli (ülkenin resmi) kanunları gereğince serbest statüsü olmayan tek ülkedir. Serbestlik statüsü taslağı mayıs ayına kadar hazırlanıp sunulacaktır ve hükümet bu taslağı kabul edeceğini onaylamıştır” ifadelerini kullandı.

Ülke federasyonlarının her türlü dış müdahaleden bağımsızlığını koruyabilmesi için sert önlemler alacağını belirten FIFA’nın Türkiye’yi Arnavutluk, Samoa, Burkina Faso, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Kıbrıs, Dominik, Erdonezya, Filistin, İran, Kuveyt, Peru, Togo ve Virgin Adaları’yla birlikte anması ise dikkat çekti.



Statü var yasa yok



5 Şubat’ta İstanbul’da yapılan ve FIFA Hukuk Kurulu üyesi Fabienne Frei ile UEFA Hukuk Kurulu üyesi Dr. Jacques Bondallaz da katıldığı toplantıda Devlet Bakanlığı’nın gerekli düzenlemelerin yapılacağına dair verdiği teminatı dikkate alan FIFA’nın hazirandaki mali genel kurulda kabul edilen yeni statüyü memnuniyetle karşıladığı, ancak yasal düzenlemeyle ilgili gecikmeden yine bakanlığı sorumlu tuttuğu kaydedildi.



Çerçeve yasa TBMM’den geçmediği için Statü’nün işlerlik kazanamamasının federasyonu da sıkıntıya soktuğu bildirilirken, Başkan Mahmut Özgener’in önümüzdeki hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek konunun aciliyetiyle ilgili bilgi vereceği ifade edildi. Özgener’in TBMM tatilden çıktıktan sonra 13 maddelik çerçeve yasanın öncelikli olarak gündeme alınması yolunda Başbakan’dan yardım isteyeceği vurgulandı.



Bakan “inceleyeceğiz” demişti



Mahmut Özgener’in başkan seçildiği genel kurulda UEFA Birinci Başkanvekili Şenes Erzik, FIFA’nın beklentisi doğrultusunda yasanın bir ön önce çıkarılması gerektiği uyarısında bulunmuş, Bakan Başesgioğlu “”Bu konuda sıkıntı yok. Asıl düşündüğüm sürekli yasa değiştirmemek. Öyle bir kanun yapalım ki, bir daha değişmesin. Acaba delege yapısı da yasada yer almalı mı?” diye konuşmuştu.



Yetkililer çerçeve yasanın sadece futbolun gelirlerini garanti altına alacak nitelik taşıyacağını, delege yapısıyla ilgili herhangi bir düzenlemeye FIFA’nın karşı çıkacağını ifade ettiler.



