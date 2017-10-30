Hükümet'ten "Tehdit ve baskı var" diyen Balıkesir Belediye Başkanı'na: Kabul edilemez, yargı yolu açık

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifa etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Değişim esasında halkımızın hem talebi hem de beklentisidir” dedi. Uğur’un AKP’den de istifa etmesinin bireysel tercihi olduğunu ifade eden Bozdağ, “Yol arkadaşlığımız mezara kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Uğur’un “Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, hattâ tehdide varan müdahaleler var” sözlerine ilişkin olarak “AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi de kabul edilemez, böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey Uğur için yasal yollar açıktır” diye konuştu.

Bozdağ’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Öncelikle Ahmet Edip Uğur Bey'in istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün partiden ve belediye başkanlığından istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Değişim esasında halkımızın hem talebi hem de beklentisidir. Giden belediye başkanlarımız bizim başkanlarımızdır. Gelen başkanlar da bizim başkanlarımıdır. Yol arkadaşlığımız mezara kadar devam edecektir.

Edip Uğur'un partiden de istifa etmesi bireysel tercihidir. AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi de kabul edilemez, böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey Uğur için yasal yollar açıktır.

Edip Uğur ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifa edeceklerine inanıyorum" sözleriyle işaret ettiği isimlerden biri olan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014'ten bu yana sürdürdüğü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AKP'den ayrıldığını duyurdu. İstifasını, Erdoğan'ın talebiyle verdiğini vurgulayan Uğur, "Üzgünüm, kırgınım" dedi.

Açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ima ederek "Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum" ifadesini kullandı.

Kurulduğu 2002 yılından bu yana AKP'de çeşitli görevler üstlenen Uğur, istifa kararını "vicdan rahatlığı" aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, hatta tehdide varan müdaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. Vicdan rahatlığı ile bu kararı almış buluyorum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, uzun mesai yıllarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum."