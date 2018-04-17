Hükümetten 'tarihin en sert' AB İlerleme Raporu'na ilk tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin "Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim." dedi.

Bekir Bozdağ, AB Komisyonu tarafından yayınlanan ve "tarihin en sert ilerleme raporu" olarak nitelenen Türkiyr İlerleme Raporu'na ilişkin "AB Türkiye'ye şu ana kadar objektif olmadı. FETÖ'de bir terör örgütüdür. Türkiye teröre karşı mücadelesine devam edecektir. Her defasına terör örgütünün Türkiye propogandaları buralarda kabul görüyor, bizim bunları kabul etmemeiz mümkün değildir. AB Komisyonu'nun bunu kabul etmesi, etmemesi bir şey değiştirmez. Raporun içerisinde bazı olumlu açıklamalar var ama bu olumlu açıklamalar, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmez. Süslü bazı laflara bizim karnımız tok, biz icraata bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Bozdağ, OHAL'in uzatılmasına yönelik tezkerenin TBMM'de yarın oylanmasının beklendiğini bildirdi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

OHAL'in uzatılması

"Milli Güvenlik Kurulunda alınan OHAL'in uzatılması tavsiye kararını görüşmek üzere toplanan Bakanlar Kurulunun, tavsiye kararını değerlendirdikten sonra görüşülmek üzere TBMM'ye sevk etmesi bekleniyor."

Erken seçim

Sayın Bahçeli'nin 'erken seçim' açıklamalarından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında bir açıklama yaptı. Bu konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın 13.30'da görüşecekler. Bu konuda net bir açıklama için görüşmeyi beklemenizi tavsiye ederiz.

Yunanistan ile yaşanan gerilim

Yunanistan ile Türkiye iki komşu ülke. Ege Denizi'nin biz iyi komşuların denizi olmasını istiyoruz. Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için çok sayıda adım attık. Her iki ülkenin ilişkilerinin iyi olması, iki ülkenin çıkarınadır. Biz Yunanistan'da bazı siyasetçilerin iç politika gerekçesiyle Türkiye karşıtı açıklama yapıyor. Bunu gizlemeye de ihtiyaç duymuyorlar. Türkiye-Yunanistan ilişkileri, iki ülkenin çıkarınadır.

AB Komisyonu'nun Türkiye Raporu

Bekir Bozdağ, AB Komisyonu'nun Tüğrkiye raporuna ilişkin ise şu sözlere yer verdi:

"Süslü laflara karnımız tok"

"AB'nin raporunun tam metni açıklanmadı sanırım. Yeni yayınlandıysa bunu bilemem. Yetkilerin içeriye ilişkin yaptıkları değerlendirmeler var. AB Türkiye'ye şu ana kadar objektif olmadı. FETÖ'de bir terör örgütüdür. Türkiye teröre karşı mücadelesine devam edecektir. Her defasına terör örgütünün Türkiye propogandaları buralarda kabul görüyor, bizim bunları kabul etmemeiz mümkün değildir. AB Komisyonu'nun bunu kabul etmesi, etmemesi bir şey değiştirmez. Raporun içerisinde bazı olumlu açıklamalar var ama bu olumlu açıklamalar, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmez. Süslü bazı laflara bizim karnımız tok, biz icraata bakıyoruz."

"AB hedefinden vazgeçmeye niyetimiz yok"

Avrupa Birliğine tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiyeden çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiyeye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar. Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit, adil davranmayan AB'dir. Biz buna rağmen Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik desinler."