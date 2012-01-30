Hükümetten 'şimdilik' Hamas açıklaması

T24

Fransa'daki inkar yasası



Askerlik yasasında değişiklik



Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Arınç, Hamas'ın Türkiye'de ofis açacağına ilişkin haberlerle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Hamas, Türkiye tarafından geçmişten bu yana tanınan bir kurumdur, kuruluştur. Bildiğiniz gibi Filistin'de yapılan seçimlere de katılmıştır ve demokratik seçimler sonucunda da Hamas'ın kurduğu bir hükümet bulunmaktadır. Halid Meşal'in Türkiye'de yaşayacağı şu anda söz konusu değildir. Türk hükümeti tarafından ve farklı kaynaklardan kendilerine şu kadar milyon dolar verileceği de gerçek değildir. Bunları rahatlıkla söyleyebilirim.Hamas ve diğer örgütlerin birleşerek Filistin hükümetinin güçlendirilmesi ve Filistin ile İsrail arasındaki barış sürecinin daha çok realize edilmesi Türkiye tarafından amaçlanmaktadır. Filistin sorunu, kendisi başlı başına yılların sorunudur. Türkiye, bu konuya yakından ilgi duymaktadır. Filistin'deki birlik ve bütünlüğün güçlenmesinin Filistin halkının yararına olacağına inanmaktadır. Hamas ve onun başındaki kişiler de bu süreçte önemli şahsiyetlerdir. Ama ilişkimiz sadece bunlarla sınırlıdır."Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Fransa'daki Ermeni iddialarına ilişkin yasa tasarısıyla ilgili son gelişmelerin de masaya yatırıldığı toplantıda Davos Zirvesi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın temasları hakkında bilgi verdiklerini açıkladı.Fransa'da Ermeni iddialarının reddini suç sayan tasarının yürürlüğe girmemesi için Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasıyla ilgili sürecin ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Arınç, şöyle konuştu : "Bu konu Türkiye tarafından takip ediliyor. Bildiğiniz gibi tasarı, Senato ve Parlamento'dan geçti. Bu her bakımdan eleştiriliyor. Fransa'nın kendi içinde de öncelikle anayasaya Fransa'nın tanıdığı temel değerlere aykırı olduğu söyleniyor. Az sayıda senatör ve milletvekilinin katılımıyla, ama uzun süren müzakereler ve vekaleten oy kullanma sonunda çok da açık ara olmayan bu sonuç çıktı.Bu sonuç her bakımdan eleştiriliyor. Sadece Türkiye içinde değil Fransa'nın kendi içinde de bu yasanın öncelikle anayasaya ve Fransa'nın temel değerlerine aykırı olduğu söyleniyor. Senatörlerin, Anayasa Konseyine bir müracaat hakları olduğunu, sürecin henüz tamamlanmadığını biliyoruz. Bunda Türkiye'nin bir dahli olamaz. Hukuksal bir durum. Fransız Kongre üyelerinin senatörlerinin, milletvekillerinin kendi içindeki prosedür gereğince doğru olmadığını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'ne ifade özgürlüğünü zedelediğini düşündükleri bu tasarıya karşı bir müracaat hakları olduğunu biliyoruz.Eğer süreç tamamlanır, müracaat yapılırsa, bu tasarı açısından da Fransa açısından da ne gibi sonuçlar doğuracağı gazetelerde yazılıyor; kamuoyu bilgilendiriliyor. Yani bizim doğrudan dahil olmadığımız bir süreci takip ediyoruz. İnanıyoruz ki Fransız parlamenterler yasal imkanlarını kullanarak Anayasa Konseyine müracaat etsinler ve konseyin bunu anayasaya aykırı bulması halinde bu tasarı bir daha görüşülemeyecek duruma gelsin."Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yasa Tasarısının kapsamına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve Milli Savunma Bakanlığı bilgi sisteminin yürürlüğe girmesiyle yoklama faaliyetleri ve yedeklik yoklamasına ihtiyaç kalmamış, onunla ile ilgili prosedür tamamen ortadan kaldırılıyor. Bir askerlik meclisi uygulaması var, askerlik meclislerinin artık kurulmaması gerektiği düşünülüyor. İlk yoklama ile yedeklilik yoklaması işlemleri kaldırılarak, o yıl askerlik çağına girenlerle askerlikleri geçen yıldan bu yana bırakılmış yoklamaları vesaire devam ediyor. Onlar kaldırılıyor.Sağlık muayeneleri ile ilgili hüküm var. Askeri hastane bulunmayan yerlerde yapılabilecek işlemler var. Yükümlülerin, aile hekimi, resmi, sivil sağlık kuruluşu ve askeri hastanelerdeki muayene işlemlerinde herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaması var. Yoklama kaçağı sayısının azaltılması planlanıyor. İlçe idare kurullarına verilen görevler kaldırılıyor. Kardeşlerin askerliğe sevk tehirinde bir çocuğun aile bütçesine katkı yaşı dikkate alınarak, 15 yaşından küçük kardeşler yerine 20 yaşından küçük kardeşler dikkate alınacaktır deniliyor. Türk Medeni Kanunu gereği aile reisi olarak hem baba hem de anne tanımlandığından kardeş sevk tehirine müracaat edebilecek annenin dul olması şartının kaldırılması amaçlanıyor.Günümüzde birçok üniversitede okula devam mecburiyeti bulunmaması ve sınıf geçme yerine ders geçme uygulamasına geçilmesi nedeniyle fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin askerlik ertelemesi şartlarından olan okula devam mecburiyeti ve iki yıl üst üste sınıfta kalmama zorunluluğunun kaldırılması da amaçlanıyor. Tamamen teknik bir düzenleme, teknolojik olarak artık kontrollerin ve nüfusa kayıt sisteminin bilgisayarla yapılabildiği günümüzde birtakım prosedürlerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor."