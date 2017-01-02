Hükümetten Reina açıklaması: Sınır dışı operasyonlara yönelik mesaj

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yılbaşında Ortaköy'de bulunan Reina'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Saldırının "Suriye'de yürütülen operasyonlara ilişkin bir mesaj" olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye’de hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu saldırı bir eğlence mekânında, bir ibadethanede yapılmış bir önemi yoktur; insanlık cephesinde buluşalım" ifadelerini kullandı.

Reina saldırısının ardından katliamı öven sosyal medya paylaşımlarına yönelik işlem yapıldığını belirten Kurtulmuş, "İçişleri Bakanlığı'mız takipleri yaptı, 347 hesap hakkında soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında da işlem yapıldı" açıklamasında bulundu.

OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı yönünde bir soruya yanıt veren Kurtulmuş, "Yeni KHK hazırlıklarımız sürüyor, devam ediyor. Son rötuşlar yapılıyor, en kısa zamanda paylaşılacak. OHAL gerektiği kadar devam edecektir" dedi.

Numan Kurtulmuş'un Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Bu terör saldırılarına karşı teslim olmayacağımızı ifade ediyoruz.

Bir kısmı vatandaşımız, bir kısmı da misafirimiz olanlar bu hain saldırıyla hayatını kaybetti. Ailelerine ve milletlerine de ayrı ayrı baş sağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz.

"İnlerine gireceğiz"

Bu hain saldırı Türkiye’nin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı saldırılardan bir tanesidir. Farklılıklar arz etmektedir. Bu saldırının mahiyeti itibariyle iyi cevap verebilmemiz bakımından üç önemli noktadaki özelliklerine dikkat çekmek isterim. Birincisi 2017’nin ilk saatlerinde böyle bir saldırının yapılmış olması önemli bir mesaj. 2016 zor bir yıl oldu. Bütün terör örgütleri eş zamanlı olarak 2016 yılında çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. 2017 geliyor, güzel günler gelecek diye ümit ettiğimiz anda maalesef bu hain saldırıyla 2017’de de Türkiye’nin başına bela olmaya devam edeceğiz. Biz de diyoruz ki hepsinin inlerine giriceğiz.

İkinci mesajları Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesajdır. Başarılı bir şekilde Suriye’de yürütülmekte olan operasyonlar, hem terör örgütlerini hem taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor. Sahadaki başarımızı hazmedemeyenlerin bunları yönlendirdiği anlaşılıyor. Türkiye, teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri alacak.

"Türkiye’de hayat tarzları üzerinden, ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar"

Üçüncüsü ise, bu terör eylemi ile birlikte maalesef Türkiye’de hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden propagandalarla halkın arasını açmaya çalışıyorlar. 79 milyon milletimizin tamamı hepsi şuurludur. Terörün dinin imanının olmadığını bilir.

Bu ha bir eğlence yerinde yapılmış ha bir ibadethanede yapılmış, ha bir eğtim yerinde yapılmış hiçbir farkı yoktur. Terörü yapanın önemi olmadığı gibi terör mağdurlarının da dinin diyanetinin önemi yoktur. Bir kere daha lanetliyoruz, elleri kırılsın. Türkiye bu hain saldırılara pabuç bırakmayacak. Milletimizin uyanık olmasını istirham ediyoruz. Beşiktaş’ta nasıl yek vücut olduysak Ortaköy saldırısının da tek vücut olacağız.

"Timsah gözyaşları..."

Bu terör saldırısı karşısında çağrılarımızın bir kısmı da uluslararası camiaya. Terörden bu kadar canı yanan bir ülke olarak artık çifte standartlı davranmayı bırakmalılar. Her saldırıdan sonra timsahın gözyaşı gibi birtakım taziyelerin hiçbir anlam ifade etmediğini söylemek isterim. Bu kadar büyük silah, lojistik ve siyasi destek almaya devam ettikçe değil Türkiye hiçbir ülke güvenli olmayacaktır. Gelin, hep beraber olalım. Türkiye olarak zorunlu bir çağrımızdır. Gelin, insanlık cephesinde bulunalım. Ama fakat şöyle böyle demeden.

Her şeye rağmen 2017’nin Türkiye’ye barış yılı olmasını istiyorum. İnşallah bu karanlık günler geride kalacak.

2017’de yapacağımız çok iş var. Birincisi 2017’de terör örgütlerinin tamamıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin eş zamanlı mücadeleyi sürdürecektir. İçeride ve dışarıda nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla Fırat Kalkanı operasyonu sürdürülecektir.

İkincisi Suriye başta olmak üzere barış insiyatiflerini geliştirmeye devam edecektir Türkiye.

Rusya ile ilişkiler

Rusya ile yapılan görüşmelerle ilişkilerimiz tamir edildi, tamir edilmesi üzerinden Halep üzerinden Suriye’de barış planı uygulanmaya başlandı. Ümit ediyoruz ki Suriye’de rıza ve müzakereye dayalı yeni bir dönem olacak. Önümüzde Irak’la yeni bir dönemin başlatılması var. Cumhurbaşkanımızın Irak Başbakanıyla yaptığı görüşmelerle kopma noktasına gelen Türkiye-Irak ilişkileri tekrar başlatılmıştır. Perşembe cuma günleri sayın Başbakanımız Irak’a resmi bir ziyarette bulunacak.

Türkiye çevresindeki bütün sorunları çözecek ve devam edecek.

Üçüncü meselemiz, Türkiye ekonomisinin her türlü saldırılara her türlü provakasyonlara rağmen güçlenerek yoluna devam etmesini sağlamaktır. Üretim gücünü artıracak olan bütün tedbirler alınmıştır, gerekli adımlar atılıyor.

Dördüncü temel mesele ise anayasal reform sürecinin Meclis’e getirilmesi ve adımın atılması. İnşallah komisyondan geçmiş olan teklif oylama sürecine girecek. En kısa zamanda süreç tamamlanarak milletimize müracat edilecek. Tarihi adımlardan bir tanesini atmış olacağız.

Reina saldırısında son gelişmeler

Zor bir soruşturma. Özellikle titizlikle sürdürülmesi gereken bir soruşturma. 8 kişi gözaltındadır. Teröristle ilgili de verilere ulaşılmıştır. Ümit ediyoruz ki başka bağlantıları ortaya çıkarmamız mümkün olur.

OHAL uzatılacak mı?

Yeni KHK hazırlıklarımız sürüyor, devam ediyor. Son rötuşlar yapılıyor, en kısa zamanda paylaşılacak. OHAL, ihtiyaca göre atılmıştır. OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah kalksın. Bugünkü Bakanlar Kurulu’na bu konu gelmedi. OHAL’in verdiği destekler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

248 saldırı engellendi

Bugün de içeride yapılan güvenlik sunumunda son zamanlarda önlenilen 248’e yakın saldırıdan bahsedildi. Bombalı, suikast girişimi vs. önlüyorsunuz. Önleyemediğiniz zaman son derece vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Her gün acaba bundan sonra şu terör örgütleri nereden saldırırlar diye parametreler gözden geçiliyor. Yüzlerce arkadaşlarımız bütün mesailerini veriyorlar, en ufak bir açık vermemek için devam ediyorlar.

347 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı

Geçen hafta konuşmamda bir şey söyledim, bilinçli şekilde söyledim. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Terör örgütlerine destek olanlar ayaklarını denk alsınlar dedim. Ne kadar haklı olduğumu saldırıdan sonra gördük. DEAŞ bunu istiyor zaten. Çok açık söylüyorum, provakatif bütün hesaplarını takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Burası dingonun ahırı değildir. Bundan da alınanlar olmuşsa devam etsinler. Beşiktaş saldırısı, Kayseri ve arkasından Ortaköy saldırısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'mız takipleri yaptı, 347 hesap hakkında soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında da işlem yapıldı. TAK’ın, PKK’nın diğer terör örgütlerinin sosyal medyayı kullanan medya hesaplarıyla ilgili olarak diyalog geliştirdik Twitter ve Facebook’la, Youtube’la. "