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Hükümetten PKK'nın 2 MİT mensubunu kaçırdığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Çavuşoğlu, PKK'nın 2 MİT menbusunu kaçırdığı iddiasını doğruladı

19 Eylül 2017 19:56

PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde 2 MİT elemanını kaçırdığı iddiasına ilişkin hükümetten ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ağustos ayında gündeme gelen konu için PKK ile kurulan bir bağlantı olmadığını söyledi.

Al Monitor’ün, “PKK’nin Irak’ın kuzeyinde iki üst düzey Türk istihbarat yetkilisini kaçırıp Kandil dağlarındaki üssüne götürdüğüne dair bilgiler geliyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın görüşmeler yapmak için Erbil’e gidebileceği söyleniyor. Ankara bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyor?” sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"PKK yerel yetkilileri, sıradan sivilleri, doktorları, polisleri ve herkesi kaçırdı. Bu yüzden bir terör örgütü. Elbette kurumlarımız, PKK’nın kaçırdığı tüm vatandaşlarımızın geri getirilmesi için çalışıyor; ancak ülkemizin, bizim bahsedilen iki kişiyi geri getirmek için PKK ile kurduğumuz doğrudan bir bağlantı yok."

Ne olmuştu?

Gazete Karınca'nın aktardığına göre, 15 yıla yakındır Ankara’da görev yapan Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin genel başkanlığını yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Türkiye temsilcisi, geçtiğimiz günlerde sınır dışı edilmiş ve KYB’nin temsilciliği de kapatılmıştı.

KYB Temsilcisi Behruz Galali’nin sınır dışı edilmesi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun IKBY'nin başkenti Erbil’de hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmeye denk gelmişti.

Bazı yerel kaynaklar, Türkiye’nin KYB ile yaşadığı sorunlar ile Türkiye’nin KYB’den PKK’ya yönelik taleplerine olumsuz yanıt verilmesinin bu sınır dışına gerekçe kılındığını iddia etmişti. Galali de sınır dışının ardından döndüğü Süleymaniye’de, 'Türkiye ile Süleymaniye sınırları içerisinde bir sorun yaşadıklarını' söylemişti.

Gelali’nin ardından konuşan KYB Sözcüsü Sedi Ahmet Pire ise, 'PKK’ya yönelik operasyon hazırlığında olan bazı MİT elemanlarının operasyonunun başarısız olduğunu ve bu elemanların PKK tarafından alıkonulduğunu, Türkiye’nin bu olaydan dolayı kendilerini suçladığını' öne sürmüştü.

NTR TV’ye konuşan Pire, 'sorunu çözmek için Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştüklerini, girişimlerinin devam ettiğini' kaydetmişti.

PKK açıklama yaparak "MİT’in bazı elemanlarının IKBY'de kendileri tarafından yakalandığını" ileri sürmüştü.

Soru önergesi verilmişti

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da MİT mensuplarının kaçırılmasına ilişkin olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

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MİTPKKMevlüt ÇavuşoğluCelal TalabaniKYB

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