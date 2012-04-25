Hükümetten Özel'e övgü: Tam halk adamı, bizim gibi

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan oturumu ve resepsiyonuna kuvvet komutanlarıyla katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel için, “Tam halk adamı, bizim gibi. Genelkurmay Başkanımızla ilişkimiz gayet iyi gidiyor” dedi. Yılmaz, her şeyin normalleştiğini vurguladı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, TBMM’de 5 yıl aradan sonra, 23 Nisan özel oturumu ve resepsiyonuna komuta kademesiyle birlikte katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e, hükümetten övgü geldi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Özel için, “Tam halk adamı, bizim gibi” yorumunu yaptı. Yılmaz dün Meclis’te bir grup gazeteciyle sohbetinde, askerlerin katılımı için, “O tarihten önce geliyorlardı ama. Sinüs eğrisi gibi inip çıkar bu gelip gitmeler, bu işler. Şimdi geliyorlar, herşey normalleşiyor” dedi. Yılmaz, “Geçmişte asker BDP’lileri protesto ederek gelmezdi, şimdi askerin geldiği oturumda BDP’liler yoktu” anımsatması üzerine de, askerlerin gelmesiyle BDP’lilerin olmaması arasında bir bağlantı kurmanın yanlış olduğunu söyledi.

Zaten her yer bizim

Yılmaz, “Dikkat ettik, eskilerin aksine Genelkurmay Başkanı Özel’in resepsiyonda tek koruması vardı, çıkışta da kendisine gelmesini beklemeden makam aracına yürüyerek gitti” anımsatması üzerine de, “Tam halk adamı, bizim gibi. Genelkurmay Başkanımızla ilişkimiz gayet iyi gidiyor. Ben tabii eski Genelkurmay başkanlarımızı bilmiyorum, ben bu dönem birlikte çalışıyorum, gayet iyi gidiyor” dedi. Yılmaz, oturma düzeninde değişiklik yapılan YAŞ’ın toplantı yerinde bir değişiklik düşünülüp düşünülmediği sorusuna karşılık da, “YAŞ’ta görüşülenlerle ilgili tüm dosyalar orada, niye bir başka yere taşıyalım. Zaten her yer bizim. Orası burası fark etmez. Yerin bir önemi yok. Böyle bir ayrıma da ne gerek var. Böyle düşünerek zihinsel bir ayrım koymanın da anlamı yok. Zihinlerdeki bu tür ayrımları kaldıralım artık” diye konuştu.

Çiçek: Gurur verici

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de, eşiyle birlikte ev sahipliği yaptığı 23 Nisan resepsiyonuna katılımdan son derece memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bayramlar milletimizin birlik ve beraberlik, dayanışma günleri, güzel örneklerin ortaya konulduğu günlerdir. Dolayısıyla dünkü tablo da hepimize gurur veren bir tablodur. Dün dünde kaldı. Geçmişle fazla mukayese yapmanın da bir anlamı yok. Dünkü resepsiyon güzel bir tablo ortaya koyduysa bunun üzerinden değerlendirme yapmak, geriye dönük çok fazla da mukayese yaparak bayramların tadını kaçırmamak lazım.”



