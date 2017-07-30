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Hükümetten 'müftülük nikâhı' açıklaması: Laiklik ilkesinin gereğidir!

"Toplumu böler' diyenler dün başörtüsü yasağını da aynı sakat mantıkla savunuyordu"

30 Temmuz 2017 16:44

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, müftülerin nikâh kıymasına olanak sağlayan kanun tasarısına yöneltilen eleştirilere ilişkin olarak sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamasında, "Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir; aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir; hukuk devletinin gereğidir" ifadesi yer aldı. 

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

1) Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun bazı maddelerini de değiştiren Kanun Tasarısı, evlenme ehliyeti ve evlenme engellerini değiştirmemektedir.

2) Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun bazı maddelerinde de değişiklik yapan Kanun Tasarısı, evlendirme memuru tanımını da değiştirmemektedir.,

3) Evlendirme memuru; belediyesi bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işlerde görevlendireceği memur, köylerde muhtardır.(5490 S.K.,M.22)

4) Bakanlık,il nüfus/vatandaşlık müdürlükleri, nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklere,evlendirme yetkisi ve görevi verebilir(5490 S.K.M.22)

5) Kanun Tasarısındaki değişiklik, bakanlığın evlendirme yetkisi ve görevi verecekleri arasına "il ve ilçe müftülüklerinin" eklenmesidir.

6) Tasarıdaki değişikliğin kabulü halinde bakanlık, mevcutlara ilaveten il/ilçe müftülüklerine de resmi nikah kıyma yetkisi/görevi verebilecek

7) Değişiklik, vatandaşımıza, resmi nikah kıyanlara ilaveten yeni seçenekler sunarak resmi nikahı teşvik etmekte ve kolaylaştırmaktadır.

8) Düzenleme, resmi nikahı kolaylaştıracak, resmî nikah işlemlerini hızlandıracak ve bu suretle kadınların evlilikteki hukukunu koruyacaktır.

9) Değişiklik, hiç bir kimseyi' il/ilçe müftülüklerinde resmi nikah kıymaya zorlamamaktadır; sadece vatandaşımıza ilave seçenekler sunmaktadır

10) Herkes, yasal şartlara uymak kaydıyla resmi nikahını dilediğine kıydırma hak ve yetkisine sahiptir.

11) İsteyen belediyesi olan yerde belediye başkanına veya belediye başkanının bu işlerle görevlendireceği memura ya da köyde muhtara,...

12) nikah kıydırabileceği gibi isteyen bakanlığın evlendirme yetkisi ve görevi verdiği il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine veya ...

13) nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklere ya da il ve ilçe müftülüklerine de resmi nikah kıydırabileceklerdir.

14) Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir; aksine tam da laiklik ilkesinin gereğidir; hukuk devletinin gereğidir.

15) Küçük yaşta evlilikleri teşvik eder/küçük yaşta evliliklerin önü açılır, diyenler; ya değişikliği bilmeyenler ya da bilerek çarpıtanlardır.

16) Düzenleme, küçük yaşta evlilikleri teşvik etmez;küçük yaşta evliliklerin önünü açmaz. Çünkü evlilik yaşı/evlenme şartları değişmemektedir.

17) Toplum, belediye başkanına nikah kıydıran/kıydırmayan diye ikiye ayrılmamışsa, müftüye nikah kıydıran/kıydırmayan diye de ikiye ayrılmaz.

18) Toplumu böler,diyenler, dün başörtüsü yasağını da aynı sakat mantıkla savunuyordu.Şimdi başörtüsü serbest,peki toplum bölündü mü?Hayır.

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Bekir BozdağMüftülük nikahıaçıklama

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