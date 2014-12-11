Hükümetten meslek odalarına engelleme geliyor

Hükümetin işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili Meclis’e sunduğu torba tasarıda odalar hakkında bir madde dede yer aldı. Maddeye göre kamu kurumlarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi meslek örgütlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen bütün yönetmelikleri de “hükümet programına uygun mu, değil mi” diye incelenecek. Uygun değilse iade edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için de yürürlüğe giremeyecek.

Mustafa Çakır’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Torba tasarıda, yasa, yönetmelik, tebliğ, tüzük, kararname, ihale ilanları, atamalar gibi işlemlerin yürürlüğe girmesi için yayımlanmak zorunda olduğu Resmi Gazete’yle ilgili iki değişiklik yer alıyor.

Resmi Gazete halen basılı ve internet ortamında yayımlanıyor. Tasarıda yer alan ilk değişikliğe göre internet ortamında yayımlanan Resmi Gazete ile basılı nüsha arasında farklılık olması halinde basılı nüsha esas alınacak. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlar sadece internet ortamında duyurulacak. Tasarıyla internet ve basılı olmak üzere iki farklı Resmi Gazete’ye de kapı açılmış oldu.

Diğer değişikliğe göre ise Resmi Gazete’nin yayımlanmasını sağlayan Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün görevleri yeniden düzenleniyor. Mevcut yasada Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü sadece bakanlıklarca hazırlanan yasa, KHK, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları inceliyor.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü de kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan kurum yönetmelikleri ve alt düzenleyici işlemlerini inceliyor ve onay alınmasına ilişkin işlemleri gerçekleştiriyor. Tasarıda yer alan değişiklikle ise Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra örneğin TMMOB, TOBB, TTB, TBB gibi meslek örgütlerinin yönetmeliklerini de inceleme yetkisi veriliyor. Üstelik Başbakanlık bu incelemeyi sadece yasa ve anayasaya uygunluk kapsamında da yapmayacak. Gönderilen yönetmeliklerin hükümet programına, kalkınma plan ve programlarına uygun olup olmadığı da incelenecek. Eğer uygun değilse iade edilecek. Böylece düzenleme de Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe giremeyecek.