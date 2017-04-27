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Hükümetten ‘Kutlu Doğum Haftası’ adımı

Diyanet'in önümüzdeki günlerde Kutlu Doğum Haftası'nı ele alacağı belirtildi

27 Nisan 2017 01:59

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kutlu Doğum Haftası'nın hicri takvime sabitleneceğini, konuyla ilgili Diyanet'in önümüzdeki günlerde toplanacağını belirtti.

“Kutlu Doğum FETÖ projesi, Diyanet neden hâlâ sahip çıkıyor?

17 Nisan’da Türkiye gazetesi, Hz. Muhammed'in doğum haftası çerçevesinde, her yıl nisan ayının 14'ü ile 20'si arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın "FETÖ’nün teklifiyle 1989’da ortaya çıktığını" iddia etmişti. Türkiye'nin Kutlu Doğum FETÖ projesi, Diyanet neden hâlâ sahip çıkıyor" başlığıyla manşetten verdiği haberinde "Hristiyanların Noel yortusuna alternatif olan bu haftanın hedefi, dinin içini boşaltıp, yozlaştırmaktı" ifadesine yer verilmişti. 

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