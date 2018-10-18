Hükümetten KİT işçisine kadro şartı

Hükümet kadro kapsamı dışında bıraktığı kamu iktisadi teşebbüslerindeki ( KİT ) yaklaşık 80 bin işçiyi hemen kadroya geçirmek yerine çok sayıda şart koştu. İşçiler sınav, güvenlik soruşturması, 2 yıl kesintisiz çalışmanın yanı sıra eğer kontenjan açılırsa kadroya geçebilecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre ayrıca kontenjan oluşsa bile kadroya alınacak işçi sayısında son karar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda. KİT ’ler 2018’de ayrılan personelin en fazla yüzde 75’i kadar yeni personel alabiliyor. Kadroya alınacak işçiler de bu yüzde 75’in içerisinde değerlendirilecek. Kadro sayısı belirlendikten sonra da KİT’ler yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınav yapacak.

Finansman isteniyor

Diğer yandan, KİT’lerin 2019 mali hedefleri belirlenirken, 25 kuruluştan 15’inin finansmana ihtiyacı olduğu belirtildi. En fazla finansman ihtiyacı olan kuruluş ise 7.1 milyar lira ile TCDD. Kurumun 2019 yatırım tutarı ise 3.9 milyar lira. Finansman ihtiyacında ikinci sırada 4.5 milyar lira ile BOTAŞ geliyor. Üçüncü sırada 1.8 milyar lira finansman ihtiyacı ile TCDD Taşımacılık AŞ bulunurken, dördüncü sırada ise 1 milyar lira finansman ihtiyacı ile Türkiye Taşkömürü Kurumu yer aldı.