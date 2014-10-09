Hükümetten Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkere sadece IŞİD ve Kobanê ile sınırlı olursa destekleriz" sözlerini eleştirdi. Çelik, “CHP-HDP tezkereye destek vermedi. Niye karşısın deyince, ‘bu tür savaş tezkerelerine karşıyız’ diyorlar. Soruyorsun, ‘iki tezkerenin birleştirilmesi dışında öncekinden farklı ne var?" şeklinde konuştu.

'Bir hafta önce karşı çıktığı tezkereye bugün onay veriyor'

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Bakan Çelik, "Burada problemimiz şu: Normal bir demokraside anamuhalefet partisi iktidar alternatifidir. Anamuhalefet partisinin hükümetle öngörü ve vizyon konusunda yarışması lazım. Bir hafta evvel karşı çıktığı, ret dediği tezkereye, bugün ‘Kobanê için IŞİD için olacaksa destek veririz’ diyor" açıklamalarında bulundu.

'Esad ile ilgili olumsuz bir cümleye tahammül edemiyor'

Sözlerine, "Zaten Kobanê’nin korunması, IŞİD’in bertaraf edilmesini herkes söylüyor" diye devam eden Çelik, "Fakat Kılıçdaroğlu’nun buna ek olarak sürekli Esad ile ilgili olumsuz bir cümleye tahammül etmemesi ve sürekli Esad’ın gündemden düşmesini sağlayıp, kalıcılığını isteyen bir politikayı savunması artık fazlasıyla dikkat çeker hale geldi. Sebebi nedir, üzerinde düşünmek gerekir" dedi.