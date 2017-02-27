Hükümetten ‘Karargâh rahatsız’ haberine tepki: Manşetlerle hükümete ve TSK’ya ayar vermek mümkün değil!

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kurtulmuş, Hürriyet'te Hande Fırat imzasıyla yayımlanan ve tartışma yaratan 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin olarak, "Türkiye de eski Türkiye değildir. Herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK’ya ayar vermek, ne hükümete ayar vermek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) başkanı Mesud Barzani’nin Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Ankara ve İstanbul’da göğe çekilen Kürdistan bayrağına ilişkin olarak “Barzani Türkiye'ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapıldı. Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor” dedi.

Hürriyet gazetesinin ‘Karargâh rahatsız’ haberi

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Arkadaşlar, bir kere bu manşetin algılanmasının doğru olmadığının kanaatindeyim. Öyle anlaşılıyor ki sivil irade ile TSK’nın uyum içinde çalışılmasından birileri rahatsız oluyor.

15 Temmuz felaketinden sonra TSK’nın yeninden itibar kazanarak halkla bütünleşme sürecine girerek operasyonlar yapmasından öyle anlaşılıyor ki birileri rahatsız oluyor. Bakın, TSK’nın siyasetin içine çekilmesinin hiçbir faydası olmadığını görülmüştür.

"Türkiye, eski Türkiye değil"

TSK 15 Temmuz’dan çıkardığı dersle siyasetle ilgili değildir, içine çekilemez. Böylesine ciddi bir şekilde TSK kendi işine odaklanmıştır. Türkiye de eski Türkiye değildir. Herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK’ya ayar vermek, ne hükümete ayar vermek mümkün değildir. Köprünün altından çok sular aktı. Hükümet, milletin vermiş olduğu yetkiye dayanarak işinin başındadır. TSK, hükümetin, sivil iradenin emrinde görevlerini yapan Türkiye’nin önemli kuruluşlarından biridir. Bakın, TSK FETÖ’nün ve TSK’yı siyasete bulaştırmaya çalışanların ne kadar zarar verdiğini biliyor. Bu süreçte herkes işine baksın. Medya da işine baksın. Bu tür operasyonlarla hiç kimse TSK’nın görüşünü değiştiremez, hükümetimizin olaylara karşı sergilediği tavırları değiştiremez. Sivil irade millet adına hükümettedir.

Kürdistan bayrağı konusu: İlk sefer olmuyor

HDP'lilerle ilgili yaptığı açıklama Türkiye temaslarında gündeme gelmedi. Bölgede barışın sağlanması, terör örgütlerine karşı ortak mücadele gündeme geldi. Sayın Barzani Türkiye'ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapıldı. Hem üç bayrak asılmıştır. Önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Kamuoyunun yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla. Irak anayasasında oraya uygundur. Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor.

Olası Rakka operasyonu

Resmi olarak hükümet tarafından açıklanmayan görüşlerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi doğru değil. Evet çok sayıda duyum oluyor ama resmi olarak açıklanmadıkça itibar etmemek lazım. Rakka konusunda görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin başka ülkenin topraklarında gözü yoktur. Bu operasyonlar Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumaya alan operasyonlardır. Buradaki temel meselemiz kiminle nerede hangi sorunu çözmek. Suriye'de, Irak'ta bir an evvel barışın sağlanmasıdır bizim derdimiz. Bu bölgelerin barışa kavuşması ve barış olduktan sonra da yerli halkların gelerek o şehirlerde oturmalarıdır. Herhangi bir şehirden terör örgütünü çıkartırken başka terör örgütünü getirmek barışa hizmet etmez. İlgili bütün ülkelerle defalarca paylaşıyoruz. Bu çerçevede yapılacak operasyonlara destek vereceğimizi belirttik"

ABD’nin YPG’ye silah yardımı

Buradaki örgütleri silahlandırırsanız bir kısmı şu örgütlerin eline geçer dedik. Nitekim öyle oldu. DEAŞ bu silahlardan istifade etti. Bizim görüşümüz açık. Buralarda makul, meşru muhalefet örgütleriyle işbirliği yapılarak bu şehirlerin kurtarılması lazım. Rakka'nın tamamına yakını Arap nüsufudur. Neredeyse tamamına yakını Arap olmayan unsurlarla operasyon yapmak hiçbir şeye fayda etmez. Makul unsurlarla birlikte DEAŞ'a karşı mücadelenin hızını arttırmak gerekir.

Avusturya’ya tepki

Avusturya'nın Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamalarını hoş karşılamayız. Makul meşru zeminlerde görüşlerini ifade etmesini isteriz. Avusturya'nın seçimleriyle ilgili bir faaliyet değil. Avusturya'da, Almanya'da Avrupa'daki diğer şehirlerde de YSK seçim çevreleri oluşturdu. Biz nasıl Türkiye'deki seçim çevrelerinde faaliyet yürüteceksek orada da yürüteceğiz. Bunun Avusturyalıları rahatsız etmemesi lazım. Onları ilgilendiren bir durum değildir. Türkiye'deki referandumda Evet mi diyeceksiniz Hayır mi diyeceksiniz. Bu eşyanın tabiatı gereğidir. Demokrasi gereğidir. Bizde de oy kullananlar oluyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Türkiye demokrasisine katkı sağlayacak olan bir durumdur.

Hac ücretleri

Geçen sene kurlar 2.90'dı, Diyanet bunu 3.50'de sabitledi. Geçen seneki kurlar üzerinden hesap edilse TL'ye denk gelen, daha ucuz olan standart Hac tarifesi uygulaması yaptı. Eğer kur üzerinden hesaplar yapmış olsak, 3 bin 500 lira civarında ucuzlatmış olduk. Bugünkü kura çevirilse 18 bin lira civarında standart hacıların ödemesi gerekiyordu. Şimdi 12 bin 500'ün altında fiyat açıklandı. Türkiye'de çok sayıda insan Hac için sıra bekliyor. Büyük bir kısmı zengin insanlar değil. Üç beş kuruşunu denk getirip Hacca gitmek istiyor. Keşke bütün başvuranları götürebilsek. Sadece bu yıl 80 bin vatandaşımız Hac ziyaretini yapabilecek. Keşke daha da ucuzlatabilsek. Elde olmayan maliyet kalemleri. Suudi Arabistan'daki kiraların yüksek olması ve uçak biletlerinin pahalı olması nedeniyle maksimum bu kadar yapılabiliyor.

Alevi açılımı mı yapılacak?

Neredeyse 1980 darbesinden sonra bu törenler yapılamamış. Bu sene Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Ankara'da ve Hacı Bektaş'ta bu anmalar yapılacak. Uzun yıllar sonra Türkiye'de devlet ve Alevi yurttaşlarımız bir araya gelerek böyle bir anma gününde bir arada olma fırsatı bulacaklar. Resmi bir tören değildir. Kültür Bakanlığımızın desteklediği törendir. Bu toplantının sahibi Alevi Bektaşi geleneğini yaşatan kuruluşlardır.

Kardak gerilimi

Ege'de gerilimi arttıracak sözler söylendi. Yunan Savunma Bakanlığı'nın kendi görüşünü ifade ettiğini bilmek isterim. Koalisyon hükümeti söz konusu Yunanistan'da. Türk-Yunan ilişkilerine hizmet edecek bir şey değildir. Türkiye Ege'deki haklarını bilmektedir. Hiçbir oldu bittiye müsade etmediği gibi bundan sonra da etmeyecektir. Kardak kayalıklarının sembolik anlamı vardır. Buna bağlı olarak her türlü hakkını hukukunu koruyacak imkana sahiptir.