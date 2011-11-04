Hükümetten Karamehmet'e mükerrer Resmi Gazete'yle destek

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Yıldırım hızında operasyon



Ankara’nın tavrı ne olacak?



Münir'in Milliyet gazetesinde yayımlanan (4 Kasım 2011) yazısı şöyle:Resmi Gazete basıldıktan sonra hükümet önemli yeni kararlar alırsa bunlar için “mükerrer” Resmi Gazete yayımlanır.Ender sayılabilecek bir şeydir bu. Yarını bekleyemeyecek kadar acil kararlar sık sık alınmaz.11 Ekim gecesi mükerrer Resmi Gazete iki defa yayımlandı.Bu olayı ilginç yapan, ertesi gün Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin genel kurul toplantısı yapılacak olması ve yayımlanan kararların bu toplantının ve hatta Turkcell’in kaderini etkileyecek olmasıdır.Turkcell’de azınlığa düşmüş olan eski hâkim ortak Mehmet Emin Karamehmet’in Çukurova şirketi ile çoğunluk sahibi İskandinav TeliaSonera ve Rus Alfa arasında sekiz yıldır iktidar kavgası var.Çukurova yüzde on dört civarında hisse ile hâlâ çoğunlukta imiş gibi şirketi yönetmeye devam ediyor. Telekom piyasasında, Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konuda Çukurova’ya arka çıktığı, SPK yönetmenliğinin de bu desteğin bir parçası olduğuna dair yaygın bir kanaat var.Yabancı ortaklara göre, Çukurova’nın elindeki en önemli silah Turkcell yönetim kurulu başkanı Colin Williams’dır.Turkcell’de 7 yönetim kurulu üyesi var. Kararlar beş oy ile alınıyor.TeliaSonera, Alfa ve Çukurova ikişer üye ile temsil ediliyor. Yedinci üye “bağımsız” Williams’tır. Williams onlarla birlikte oy vermediği sürece, birlikte hareket eden TeliaSonera ve Alfa’nın şirkete yön vermesi, yönetime hâkim olması mümkün değil.“Williams Çukurova’nın etkisi altında” dedi TeliaSonera’ya üst düzey bir yetkili. “Şirketin yararına olan konuları bile, eğer Çukurova’nın menfaatlerine dokunuyorsa gündeme almıyor.”12 Ekim’de yapılacak genel kurulda yabancı ortaklar Williams’ı azledip yerine bağımsız bir aday seçeceklerdi. Bu, Turkcell’de Karamehmet hâkimiyetini sona erdirecek, yabancı ortakların yönetimi ellerine almasını sağlayacaktı.11 Ekim gecesi mükerrer gazetede çıkan kararlar bunu önledi. Birinci mükerrer gazetede Hükümet, Sermaye Piyasası Kurumu’na (SPK) borsada işlem gören halka açık şirketlerinin kurumsal yönetim ilkelerine uymalarını “zorunlu” hale getirme yetkisi verdi.Birkaç saat sonra yayımlanan ikinci mükerrer gazetede SPK yıldırım süratiyle bu buyruğa uydu. “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin” bir tebliğ yayımladı.Tebliğ, aralarında Turkcell’in de bulunduğu İMKB 30 endeksinde bulunan şirketlerin yönetim kurullarına bağımsız üye atamayı zorunlu hale getirdi. Her üç yönetim kurulu üyesi için bir bağımsız bulunacak.Bu kadar kısa zamanda üç bağımsız üye bulmak imkânsızdı. Williams, bunu ileri sürerek, kendi sonunu da getirecek yeni yönetim kurulu üyesi seçilmesi maddesini genel kurulda oya sunmadı. Hükümet komiseri de onu destekledi. Statüko aynı kaldı. Oysa, daha sonra yapılan başka IMKB 30 şirketleri yönetim kurullarında yeni yönetmenlik bahane edilerek gündem maddeleri değiştirilmedi. Hükümet komiserleri de itirazda bulunmadı.“Başka genel kurullarda hükümet komiseri bu tebliği ileri sürmediler, kimseyi uyarmadılar” dedi azınlık hissedarları temsil eden bir avukat. “Neden?”Yabancı ortakların düşüncesi SPK yönetmenliğinin aslında olumlu olduğu ama zamanlama bakımından Karamehmet’i kurtarmak için çıkarıldığı yönünde.Yabancıların bir başka korkusu yeni üç yönetim kurulu üyesinin Ankara’nın baskısıyla Çukurova taraftarları arasından seçilme olasılığı. Bunun olması halinde, Turkcell’de Çukurova hâkimiyeti kırılamaz hale gelecek.“Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin SPK tarafından onaylanması lazım. SPK bu gücü kullanarak Karamehmet’in üç tane adamını oraya koyabilir” dedi bir avukat.