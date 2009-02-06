Hükümetten istihdamı koruma tasarısı

Küresel mali krizin etkilerine karşı tedbir almakta gecikmekle suçlanan hükümet, mevcut istihdamı koruma ve yeni istihdam yaratma amaçlı bir yasa tasarısı hazırladı. Kısa çalışma ödeneği miktarı yüzde 50 artırılıyor. Genç ve kadın istihdamının teşviki bir yıl uzatılıyor.



Dün yapılan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında ise küresel krizin istihdam üzerindeki etkileri görüşüldü ve İstihdamın Arttırılması Daimi Özel İhtisas Komisyonu (DÖİK) kurulmasına karar verildi.



Meclis’e sunulan tasarı, işçi çıkarmaları önlemeye yönelik kısa çalışma ödeneği miktarını yüzde 50 artırıyor; yararlanma süresini ise iki katına çıkarıyor. Genç ve kadın istihdamının teşviki bir yıl uzatılıyor.



İşte tasarıyla gündeme gelen yenilikler:



İlk kez işe alınacak kadınlarla 18-29 yaş arasındaki gençlerin sosyal güvenlik primlerinin beş yıl boyunca Hazine tarafından karşılanmasının süresi bir yıl uzatılıyor.



Günlük kısa çalışma ödeneği miktarı yüzde 50 artırılıyor. Yararlanma süresi de üç aydan altı aya çıkıyor. Kısa çalışma ödeneği’nin alt sınırı 266 liradan 400 liraya, üst sınırı ise 533 liradan 800 liraya kadar yükselebilecek.



Gelir vergisi değişiklik tasarısındaki temel hükümler ise korunuyor. 49 ilde uygulanan ve süresi 2008 sonunda biten şirket teşvikleri bir yıl uzatılıyor. 30 yaş üstü araçlara hurda teşviki getiriliyor.



Özel iletişim vergisi, internette yüzde 5’e, diğer telekominikasyon hizmetlerinde ise yüzde 15’e iniyor.



Ekonominin koordinasyonu’nda Başbakanlığın ağırlığı artıyor. Başbakanlık bünyesinde Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü kuruluyor.



Bakanlar Kurulu, illeri, gelişmişlik durumuna göre gruplandıracak. İllerde değişik sektörlere ve büyüklüklerine göre yatırımlara kurumlar vergisi avantajı sağlanacak.



Tekstil ve deri fabrikalarını belirlenen illere 2010 sonuna kadar taşıyan ve yüz kişiyi istihdam eden şirketlere de yüzde 75’e kadar kurumlar vergisi indirimi geliyor.

