Hükümetten IŞİD'in infaz ettiği iddia edilen asker videosu hakkında ilk açıklama

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, IŞİD'in rehin aldığı 2 Türk askerini yakarak infaz ettiğini iddia ettiği videoya ilişkin olarak, "Bu video görüntüleriyle ilgili henüz teyit edilmiş bir bilgi yoktur, olsa kamuoyu ile paylaşırız" dedi. "Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları" diyen Kurtulmuş, "Video yayınlayarak halkı korkutmaya, çaresizliğe itmeye çalışıyor. Herkes birbirinden korksun istiyorlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, referandum sürecinde OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin olarak, "OHAL laf olsun diye ortaya konmuş bir şey değildir. OHAL uygulamaları olmasaydı terör örgütlerine karşı etkin mücadele kapsamında atılan adımların atılması mümkün olmayabilirdi. Bir referandum sürecine giderken OHAL'in kaldırılmasını arzu ederiz, ancak alınmış bir kararımız yoktur" diye konuştu.

Kurtulmuş, tepkiye yol açan yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak, "Yaz saatiyle ilgili ise saatleri geri alma uygulaması olmayacak, öyle bir niyetimiz olmadığını ifade etmek isterim" dedi.

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Epeydir üzerinde konuştuğumuz Türkiye'nin gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmalardır. Çalışmalar belli noktaya geldi ve AB ile gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması, çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi, AB'yi ilgilendiren konularda da taraf olmak için neler yapılır bunları tartıştık. Tartışmaların sonunda esnaf fonu gibi burada da belirli bir yol haritası, dört alternatif senaryo arasından en uygun olanı seçilecek.

Bugünkü Bakanlar Kurulu'ndaki diğer önemli konu ise YÖK tarafından hazırlanan YÖK Kanun Tasarısı sunumu var, bununla ilgili tartışmalar da olgunlaştırılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Soru&cevap

Dün Sayın Başbakan ile Bahçeli görüştü. Perde arkası olarak sızdı ama 3 maddede değişiklik yapılacağı söylendi...

Değerli arkadaşlar MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz başından itibaren açık bir şekilde yürüyor. Zaman zaman iki heyet arasındaki görüşmeler, başkanların görüşmeleriyle konu tüm detaylarıyla ele alınıyor. Herhangi bir sapma söz konusu değildir, tam bir mutabakat çerçevesinde artık komisyonda da görüşülen anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir.

Geçtiğimiz hafta yayınladığı görüntüler vardı, resmi açıklama gelmedi. Bir diğerlendirmeniz olur mu?

Bu video görüntüleriyle ilgili henüz teyit edilmiş bir bilgi yoktur, olsa kamuoyu ile paylaşırız. Ama teşekkür ediyorum, bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video yayınlayarak halkı korkutmaya, çaresizliğe itmeye çalışıyor. Herkes birbirinden korksun istiyorlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye şu an da DEAŞ'la fiilen savaş halindedir. Oturduğu masada uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Kimse duyarsızlık içinde olmasın, bu milli bir sorumluluktur. Herkesin bu vazifeyi kendi içinde hissetmesi lazım. Çok şükür ulusal medyada son dönemde ciddi bir dayanışma var, haberleri milli menfaat süzgecinden geçirerek değerlendiriyorlar.

20 Ocak'ta OHAL süresi sona eriyor, OHAL uzatılacak mı?

Şimdi bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha evvel de gündeme getirdik, bugün konuşmadık. OHAL laf olsun diye ortaya konmuş bir şey değildir. OHAL uygulamaları olmasaydı terör örgütlerine karşı etkin mücadele kapsamında atılan adımların atılması mümkün olmayabilirdi. Bir referandum sürecine giderken OHAL'in kaldırılmasını arzu ederiz, ancak alınmış bir kararımız yoktur.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Rus jetlerinin de destek verdiği söyleniyor...

Sahada bir savaş oyunu oynamıyoruz, can pazarının yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz, bizim evlatlarımız da orada. Şuradan şu kalktı, buradan bu indi gibi sözlerle masa başında savaş oyunu oynuyormuş gibi ifadeler kullanamayız. Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve bununla ilgili ne gerekiyorsa onu yapacaktır.

Yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanımız değerlendirilebileceğini söylemişti. İkinci sorum ise esnafa bir fondan bahsettiniz, bu fonun büyüklüğü ne kadar olacak. Nasıl işleyecek?

Teknik kısmı son şekli alacak. Bu tabir-i caizse esnaf için işsizlik maaşı maiyetinde. Belli bir para yatırılacak biz de devlet olarak destek vereceğiz. Güç durumda kaldıklarında yararlanmaları sağlanmış olacak. Farklı senaryolar var, rakamlar ortaya çıkacak. Ekonomiye can katacağını ümit ediyoruz.

Yaz saatiyle ilgili ise saatleri geri alma uygulaması olmayacak, öyle bir niyetimiz olmadığını ifade etmek isterim.

Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmede aksaklıklar çözüldü mü?

Arkadaşlar daha önce de söyledim. Mutabakat sağlandı. Her iki taraf da birbirine verdiği sözler çerçevesinde hareket ediyor.