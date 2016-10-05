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Hükümetten "İşgalci Türkler" diyen Irak'a: Başika'nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

"Türkiye, Başika'nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyecek"

05 Ekim 2016 15:50

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Irak Parlamentosu'nun "Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılması" yönünde aldığı karara tepki gösterdi. Kurtulmuş "Bu kararı anlamakta zorluk çekiyoruz. Türkiye hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması bakımından her türlü sorumluluğunu yerine getiriyor" dedi.
Irak Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada "Aldığımız karar Türk güçlerinin 'işgalci güçler' olarak sayılması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor" ifadesi yer almıştı.

Türkiye'nin, Irak ve Suriye'deki yapının değiştirilmesine yönelik çabaların karşısında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Irak, Iraklılarındır. Suriye, Suriyelilerindir. Ama hiçbir terör örgütünün, oradaki etnik yapıyı değiştirmek, oradaki demografik yapıyı değiştirmek gibi eylemin içerisinde olmasına ne Türkiye olarak bizim müsaade etmemiz mümkündür, ne de Irak'ın ya da başka bir ülkenin buna müsaade etmesi lazım."

"Müsaade edilmeyecek"

Kurtulmuş, Başika'ya ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Başika meselesinde biliyorsunuz başından itibaren Kuzey Irak'taki yerel yönetimin, Barzani yönetiminin de Türk birliklerinden özellikle yerel güçlerin Musul'u kurtarmak için eğitilmesi konusunda destek istediği, yardım istediği de açıktır. Bu konu herhangi bir tartışma konusu değildir. Türkiye, Başika'nın tartışma konusu yapılmasına müsaade etmeyecektir."

 

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