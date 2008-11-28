Hükümet'ten IMF'yi kızdıracak düzenleme!

Hükümet, IMF'yle görüşmelerde tartışma yaratacak yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. 2009 Bütçe Kanunu tasarısına yerleştirilen bir maddeyle, 2000'den bu yana sadece borç ödemede kullanılan, geçen yıl da sadece yatırımlar için sınırlı biçimde harcanmasına izin verilen özelleştirme gelirlerinin bütçenin her türlü kaleminde kullanılmasının önü açılıyor.



Gelecek yıl yaklaşık 12 milyar YTL'lik bir özelleştirme gelirinin bütçe finansmanında kullanılmasının hedeflendiği öğrenildi.



2000'de IMF'nin isteğiyle yapılan değişiklikle, özelleştirme fonunun nakit fazlasının borç ödemelerinde kullanılmak üzere Hazine hesaplarına aktarılması ve özelleştirme fonundan herhangi bir fona aktarma yaptırılmaması yönünde bir madde özelleştirme kanununa eklendi.



O yıldan beri özelleştirme gelirleri sadece borç ödemede kullanılıyor. Geçen yıl çıkarılan istihdam paketine ise özelleştirme fonundan belli bir kaynağın yatırım harcamaları için kullanılabilmesi için madde eklendi. Burada yer alan düzenlemeyle, özelleştirme fonunda yer alan kaynağın bir bölümünün sadece GAP, ulaştırma ve enerji yatırımları için kullanılmasının önü açılmış ve özelleştirme gelirlerinin yatırım dışında kullanılmayacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı.



İlk adım haziranda atıldı



Haziran sonunda çıkarılan torba kanunla ise açıklamaların tersine özelleştirme gelirlerinin bütçenin diğer harcama kalemlerinde de kullanılmasının önü açıldı. Torba kanunda yapılan değişiklikle, Özelleştirme Fonu'ndan gelecek gelirin tümünün yatırımlar için kullanılması zorunluluğundan vazgeçildi ancak aktarılıp da kullanılmayan kısmın ne olacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadı. Söz konusu düzenleme hukuki anlamda belirsizlik içerdiği için, özelleştirme gelirlerinin bütçenin diğer kalemlerinde de kullanılması durumunda sıkıntı oluşabileceği yönünde tartışmalar başladı.



2009 Bütçe Kanunu Tasarısı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen ve 29. maddesine eklenen bir cümleyle ise bu tartışmalar bitirildi. Eklenen düzenlemeye göre, özelleştirme fonunun sadece iç ve dış borç ödemesinde kullanılmasını öngören yasa maddesi, 2009 için askıya alınacak. Bilgi veren bir yetkili, söz konusu maddeyle 12 milyar YTL'lik bir özelleştirme gelirinin bütçeye gelir olarak kaydedileceğini söyledi.



Bu gelirle, SSK primlerinde indirim, yatırımlar, belediyelere yapılacak aktarımların gerçekleştirileceğini belirten yetkili, düzenlemenin 2011 yılı sonuna kadar sürmesini öngördüklerini belirtti. Buna göre özelleştirme gelirleri 12 milyar YTL'nin altında kalırsa ise harcamalarda sınırlamaya gidilecek. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek.

