'Hükümetten hiç bir uyarı almadık'

T24 - İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'ye yardım filosu yola çıkmadan hükümetten herhangi bir uyarı almadıklarını söyledi. Yıldırım, 'İsrail bize hiç haber vermeden saldırdı' dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un Gazze’ye yardım götüren filonun hükümet tarafından ‘sahipsiz’ bırakıldığı iddiasını destekler nitelikte konuştu. Yıldırım, “Hükümetten bağımsız organizasyon yaptık. Uluslararası kuruluşlarla hareket ettik” derken, yola çıkmadan önce hükümete bildirimde bulunduklarını ancak hükümetten “Giderseniz, yanlış olur” diye herhangi bir uyarı almadıklarını söyledi.

İHH Vakfı Başkanı Yıldırım, İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan Gazze’ye yardım filosu yola çıkmadan önce yaşanan gelişmelerle ilgili Radikal gazeteisnden Hilal Köylü'nün sorularını (6 Haziran 2010) yanıtladı.

Yola çıkmadan önce hükümetle herhangi bir koordinasyon kurdunuz mu?

Hayır kurmadık. Çünkü organizasyon tamamen bizim ve bizim gibi uluslararası sivil toplum örgütlerinin organizasyonuydu. Ancak yola çıkmadan önce hükümetin ilgili birimlerine “Yola çıkıyoruz” diye bildirimde bulunduk. Onlarla gerekli bağlantıları kurduk.

Size hükümetten yolculukla ilgili herhangi bir uyarı geldi mi?

Hayır, gelmedi. Biz zaten gitme kararımızı kendimiz vermiştik.

Hiç uyarı almadınız yani?

Sadece birkaç milletvekilinden “Giderseniz, sıkıntı olur” diye uyarı aldık ama biz gitmeye kararlıydık. Gazze’ye insani yardımı ulaştırmayı çok istiyorduk.

İsrail güçlerinin olası saldırısına karşı herhangi bir tedbir almış mıydınız?

Hayır. Biz, açık denizden gidecektik zaten. Kimsenin karasularını ihlal etme derdinde değildik. İsrail, gemiye heyet gönderebilirdi. Bizimle diyalog kurabilirdi. Saldırmadan önce bize uyarıda bulunabilirdi. Ama her şey ansızın oldu. Birdenbire saldırdılar. Bize hiç haber vermediler. Vermelerini beklerdik.

Kurtulmuş ve Gülen’in çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş önceki gün İsrail saldırısı nedeniyle hükümeti suçlamıştı. Kurtulmuş, “Gemidekiler, yardım için feryat ederken, Türkiye’den resmi açıklama gelmedi. İsrail’e sonradan gösterilen tepki önceden gösterilmeliydi. İHH yetkilileriyle konuştuk. Rotayı Mısır’a çevirme niyetindeydiler. Koordinasyon, hükümete düşerdi. Konvoy sahipsiz bırakıldı, ihmaller var” demişti.

Fethullah Gülen de, İsrail’in iznini almadan Gazze’ye yardım götürme çabasını eleştirirerek, önce İsrail’le anlaşma arayışına girilmemesini ‘otoriteye başkaldırı işareti’ diye nitelemiş “Bu yaklaşım faydalı sonuçlar doğurmaz” diye konuşmuştu.