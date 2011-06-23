Hükümetten Hatip Dicle için yasal çözüm arayışı

T24

'Mazbatasını aldığı an milletvekilliği sıfatını kazanmış olur'



Arınç: 2002'deki gibi evet deriz

TBMM Başkanı Şahin, YSK'nın, beğenilmese de eleştirilse de bir karar verdiğini ve bu kararın kesin olduğunu belirterek, “Siyaset mutlaka TBMM zemininde yapılmalı ve siyasetin alanıyla ilgili sorunlar varsa, bu mutlaka TBMM zemininde çözülmelidir” diye konuştu.Şahin, göreve yeni seçilen Kardemir Karabükspor Başkanı Nevzat Şahin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulünde bir gazetecinin, “Hatip Dicle'nin milletvekilliği yolunu açabilmek adına, hem Anayasa'da hem de Adli Sicil Kanununda değişiklik öneriliyor. Bu öneriye nasıl bakarsınız?” sorusu üzerine, YSK'nın seçim sonuçları ile ilgili kesin kararını verdiğini ve sonuçların da Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi.Dicle ile ilgili "Erdoğan Formülü" tartışmalarının hatırlatılması üzerine Şahin, "Bu tartışmaları yapmanın bu aşamadan itibaren bir faydası olduğu kanaatinde değilim. YSK beğensek de beğenmesek de eleştirsek de eleştirmesek de bir karar vermiştir ve bu karar kesindir. Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Siyaset mutlaka TBMM zemininde yapılmalıdır. Siyasetin alanıyla ilgili sorunlar varsa bu mutlaka TBMM zemininde çözülmelidir. Çözüm burada aranmalıdır. Bir takım tepkilerle çözümü başka yerlerde aramak aslında konuyu çözümsüzlüğe itmektir. Başta anayasa olmak üzere diğer yasalarda değişiklikler yapabiliriz. Parlamento çalışmaya başladıktan sonra gündeme gelecek olan bir konudur diye düşünüyorum" diye konuştu.BDP destekli bağımsız milletvekillerinin Meclis’te yemin etmemeleri ve ara seçim tartışmalarının sorulması üzerine ise Şahin şunları söyledi:"Bir milletvekili arkadaşımız mazbatasını aldığı an milletvekili sıfatını kazanmış olur. Parlamentoda yemin, parlamento çalışmalarıyla ilgili bir konudur. Kayıt yaptırmazlarsa, vekillik sıfatı devam eder ancak Genel Kurul çalışmalarına katılamazlar diye değerlendiriyorum. Ama tüm siyasi partilerin ve bağımsız adayların da seçimlerde Türkiye’nin önünü açacak vaatlerde bulunduğunu biliyorum. Bağımsız arkadaşların kayıtlarını yaptırarak Meclis’te yemin etmelerini, seçimler esnasında halka vaat ettikleri bu düzenlemelerin Meclis’te yapılmasına katkı vermelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Gelmemelerinin ne kendilerine faydası olur ne çözüm bekleyen siyaset kurumunun sorunlarına bir katkıda bulunur. Bunu sağlıklı bir şekilde değerlendireceklerini umuyorum, doğrusu beklentim de bu."Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Meclis’in yasal düzenleme yapılması çağrısına yeşil ışık yakan Bülent Arınç, şunları söyledi: “Haklı taleplere 2002’de nasıl ‘evet’ dediysek, Meclis’teki taleplerine yine ‘evet’ deriz. Siyaseti tercih etmişseniz, şiddetten uzak duracaksınız. Milletvekili sokakta durmaz, milletin kürsüsünü kullanır.”