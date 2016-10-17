Hükümetten 'FETÖ üyelerini vatandaşlıktan çıkarma' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar. FETÖ'yle mücadelede yeni planlarımız var. Birkaç hafta içinde uygulamaya geçilecek" sözlerinin ardından Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, plana ilişkin soru üzerine "ne gerekiyorsa yapılacağını" açıkladı. "Bunların pisliklerinin temizlenmesi uzun süre alacaktır" diyen Kurtulmuş, "Ne gerekiyorsa o yapacaktır. Şunu yaparsak iyi olur, bunu yaparsak iyi olur, bunların devletten arındırılması için, Türkiye'ye bir daha zarar vermemeleri için ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Bu bir günün meselesi değildir, uzun sürecek bir meseledir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü (14 Ekim 2016) Rize'de yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:

“Ne dedik, ‘İnlerine gireceğiz’ dedik. ‘Onlar kaçacak, biz kovalayacağız’ dedik. Kovalıyor muyuz, kaçıyorlar mı? Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar. Şimdi FETÖ'yle mücadelede yeni planlarımız var. Zannediyorum birkaç hafta içinde uygulamaya geçilecektir."

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş'un konuşmasından bazı bölümler şöyle:

Vatandaşlıktan çıkarma gündeme gelecek mi?

FETÖ ile mücadele konusu, "elimizde üç maddelik dört maddelik bir anahtar var, hemen çözülecek" bir şey yok. Kendisini uzun bir süre saklamayı başarmış, belki hala devletin kadroları içerisinde kripto bir şekilde varlığını saklayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunların pisliklerinin temizlenmesi uzun süre alacaktır. Ne gerekiyorsa o yapacaktır. Şunu yaparsak iyi olur, bunu yaparsak iyi olur, bunların devletten arındırılması için, Türkiye'ye bir daha zarar vermemeleri için ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Bu bir günün meselesi değildir, uzun sürecek bir meseledir. FETÖ'ye karşı mücadeleye büyük bir kamuoyu desteği var. Milletimiz ne yaşadığının farkında, herkes "Hesabını sorun" diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni bunlardan arındıracağız. İdam beklentisi var ancak idamı sokakta tartışamayız, mesele TBMM'ye gelir, gündeme gelirse gereken yapılır. Şu an bizim de muhalefet partilerinin de gündeme değil. Siyaset kamuoyunun beklentisini göz ardı edemez ancak hazırlığımız yok.

