Hükümetten esnafa kredi faizi indirimi

T24 - Esnafın kullandığı kredi faiz oranı yüzde 13'ten yüzde 10'a çekildi. Bu oranın da yüzde 5'ini Hazine karşılayacak.



Tokat'ta mitingde konuşan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Esnaf kardeşimin kullanacağı kredinin faiz oranını 3 puan daha düşürüyoruz. 1 Eylül 2010'dan itibaren, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, Esnaf ve Sanatkarımıza Halk Bankası'nın uygulayacağı faiz oranını, yüzde 13'ten, yüzde 10'a çekiyoruz'' dedi.



Yüzde 10'luk faizin yüzde 5'ini Hazine karşılayacak. Esnaf bir yıla kadar vadeli kredilerde yüzde 5 faiz ödeyecek. Erdoğan, bu faizin 1951'den bu yana görülen en düşük oran olduğunu belirtti.



İşletme kredisi limiti 50 binden 100 bine çıkarıldı. Yatırım kredisinde üst limit de 50 binden 250 bine yükseltildi.





