Hükümetten doları 3,60'tan TL'ye çeviren Diyanet'e Umre tarifesi ayarı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Umre tarifesinde dolar yerine Türk lirasına geçen Diyanet'in, dolar kurunu 3.60'tan TL'ye çevirmesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Kurtulmuş, kurun inmesi durumunda aradaki farkın umreye gideceklere geri ödeneceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Geçen haftalarda TV programında bir temennide bulunduk. TL’den alınsın hac ve umre ücretleri diye. Suudi Arabistan’da otelcilerle görüşüldü otel ödemeleri riyalle yapılacak. THY biletleri ucuzlatılacak TL olacak. 3.60 esas alınmayacak. Daha düşük günlük bir kur farkı ortaya çıkarsa aradaki fark vatandaşın lehine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vatandaşa geri ödenecek."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Dövizleri bozdurun, TL'ye geçin" çağrısı sonrası Umre ziyaretlerinde ödemeleri dolar yerine TL ile tahsil etme kararı alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017 Umre fiyatları tablosunu TL bazında yayımlamıştı. Diyanet'in yayımladığı tabloya göre, Umre tarifesi, doların 3.60 lira sınırına dayandığı fiyat baz alınarak Türk lirasına çevrildi. Buna göre; 7 günlük 1. Dönem Umre ziyareti için iki kişilik odada kişi başı 7 bin 20 liraödenecek. Diyanet'in Türk lirasına geçmeden önce dolar üzerinden fiyatlandırılarak yayımladığı güncel listede, aynı hizmet için kişi başı 1950 dolar ücret talep ediliyordu. Dolarda günden güne devam eden düşüş sonrası umreye gidecek olanlar için zarar tablosu ortaya çıkmıştı.