Hükümetten Doğu ve Güneydoğu'ya 140 milyar liralık yatırım programı; işte açıklanan projeler...

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yönelik 23 ili kapsaysan yeni ekonomik kalkınma ve teşvik paketininin detaylarını açıkladı. Toplam 140 milyar liralık bütçe ayrılan projeler kapsamında terörden zarar gören 7 merkez için 10 milyarlık yatırım yapılacak. 2027 yılına kadar bitirilmesi planlanan kalkınma paketi içerisinde bölgede 67 bin yeni konut inşa edilmesi de yer alıyor. Konut projeleri bitinceye kadar kirada oturacak olan evi yıkılmış vatandaşların kiralarını devlet ödeyecek. Ayrıca 255 milyon lira eşya yardımı yapılacak. Proje kapsamında 2017 sonunda terörden zarar gören esnafın mağduriyetlerinin de giderilmesi planlanırken, işverene faizsiz kredi olanakları sunulacak.. Her yıl 23 il içinde 8 ilin her birinde 10 tane fabrika kurulacak. Bununla ortalama 40 bin istihdam sağlanması amaçlanıyor.

"Çözüm mözüm yok, terör örgütü ile çözüm olmaz. Çözüm millette" sözlerini yineleyen Başbakan Yıldırım, "FETÖ'nün sonu geldi, bölücü terör örgütünün de sonu yakın" ifadesini kullandı.

Başbakan son 1 yılda PKK'ya katılım oranında 10 kat azalma olduğunu belirterek, "4 binden 400'e indi. Sıfıra inecek sıfıra. Şimdi onun telaşını yaşıyorlar. Bu ülkenin gençlerini size yedirmeyeceğiz" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Sözlerimin başında Cahit Sıtkı Salonu bu salonun adı, Cahit Sıtkı Tarancı da Diyarbakır'ın evladı. Bir şiiriyle başlayayım;

"Memleket isterim.

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim.

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim.

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim.

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun."

Cahit Sıtkı Tarancı bugün bizim yapmak istediğimizi yıllar önce söylemiş. Kardeşlik için buradayız, mutlu bir Türkiye, mutlu bir Diyarbakır için buradayız.

79 vatan evladını, Doğu'yu, Güneydoğu'yu en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bağlar, Bismil, Çermik, Çüngüş, Hazro, Ergani, Kocaköy'ü selamlıyorum. Kulp'u, Lice'yi, Silvan'ı, Sur'u selamlıyorum. Diyarbakır'ın her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Diyarbakır'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık diliyorum.

Diyarbakır Havalimanı ile birlikte bu şehre eserler kazandırmak için, o gün 600 milyon değerinde 116 eserin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de yeni eserler için huzurlarınızdayız. 2005'te Cumhurbaşkanımız burada bir konuşma yaparak yeni bir sayfa açmıştı. Ancak şer odakları ellerinden geleni yaptı. Bizim memleket sevdamız bitmedi. Ali Emiri'nin, Sahabelerin şehri Diyarbakır'a aşkımızı kimse gölgeleyemedi, gölgeleyemez. Ne şehirlerde yol kesen, kuyu kazan, yollara mayın döşeyen alçak PKK terör örgütü, ne milletimize ve devletimize FETÖ terör örgütü, ne de DEAŞ terör örgütü memleket sevdamızı asla gölgeleyemez.

Barışı zehirleyen, kardeş kanı dökmek isteyenler bizi memleket sevdamızdan vazgeçiremez. Vatandaşlarımızın hukukunu korumaya devam edeceğiz. Her türlü ayrımcılık, ırkçılık gündememimizde olmayacak. Biz biriz beraberiz birlikte Türkiye'yiz. Ülkemizin kaynaklarını adaletle hakkaniyetle paylaşmak için buradayız. Yeniden şaha kalkmak için buradayız, bir ve beraberiz. Yatırım üretim iş ve emek için buradayız. Refah huzur adalet barış demokrasi hukuk için buradayız. Yakın zamanda devlet ve vatandaşlar arasında kendini gizleyen bir şebeke vardı, karanlık bir el vardı, 15 Temmuz gecesi sizin dirayetinizle kırıldı.

15 Temmuz'da Diyarbakır'ın verdiği destek için sizlere teşekkür ediyorum. Diyarbakır tercihini Türkiye'nin geleceğinden yana yaptı. O gün sizler Türkiye'nin onurunu şerefini sizler FETÖ terör örgütüne çiğnetmediniz. O gün istikbalinize sahip çıktınız. Çok güçlü bir irade ortaya koydunuz. Diyarbakır'ın İstanbul'un Ankara'nın yanında olduğunu bütün cihana gösterdiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Eli kanlı örgütlere verdiğiniz cevap için teşekkür ediyorum. Beynini kandildeki terör balonlarına teslim edenlere de karşı çıktınız. Demokrasi nöbetlerinde FETÖ'yü lanetlediğiniz gibi bölücü terör örgütlerini de lanetlediniz.

Bütün terör örgütlerini yok edeceğiz. Milletimizle aramızdan süpürüp atacağız. Vatanımızın bütünlüğünü parçalamak isteyenler asla çözümün bir parçası değil, olamazlar. Çözüm vatandaştır, çözüm sizsiniz, siz ve biz birlikte Türkiye'yiz. Can alanlar, pusu kuranlar çözüme karşıdır. PKK'nın eline silah verenlerle DEAŞ'in eline silah verenler aynı adamlardır. Bizim tek amacımız ülkemizi güçlü hale getirmek, demokrasimizi geliştirmek. Vatandaşımız ve devlet arasında anlaşmazlık bırakmamak. Kendimiz için ne istiyorsak, komşumuz için de onu istiyoruz. Fırat Kalkanı, kendimiz kadar Suriye'nin toprak bütünlüğü için önemli. Türklerin orada ne işi var gibi laflar duyuyoruz. 911 kilometre Türkiye'nin Suriye'nin hududu var. Binlerce kilometre uzaktan gelenlerin Suriye'de ne işi var? Siz DEAŞ, PYD, YPG unsurları bir olacaksınız. Topraklarımıza füze atacaksınız, Antep'te 29 çocuk 54 vatandaşımızı katledeceksiniz, biz de böyle tepki vermeyeceğiz öyle mi

"Suriye'nin kuzeyinde yapay devlet kurulmasına asla izin verilmeyecek"

Fırat Kalkanı ile oradayız çünkü sınırlarımızı korumak Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkmak için oradayız. Ne zaman DEAŞ, YPG, PYD ülkemize zarar vermeyecek hale gelirse, geri döneriz. Suriye'nin kuzeyinde yapay devlet kurulmasına izin verilmeyecek. Bizim Suriye'de verdiğimiz mücadele teröristlerle verdiğimiz mücadeledir. Kuzey Irak'ta Saddam'ın zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimize kucak açan Türkiye olmuştur. Hatırlayın Kobane'de Kürt kardeşlerimize kucak açan yine Türk milleti olmuştur. Türk milleti zorda darda olanlara hep yardım etmiş, kucak açmıştır.

Türkiye top yekün bölgesel barışın yegane temsilcisidir. Kürtlerin de barışın da yegane temsilcisidir. Topraklarımıza fitne tohumu ekmek istiyorlar ama bizim topraklarımız birlikle aşılanmıştır. Bu vatan toprağında neva bulamaz, yeşeremez, hayat bulamaz. Bizim endişe, acı, sevinçlerimiz hep bir oldu, bir olmaya devam edecek. Kalplerimiz, kıblemiz birdir. Birliğimizi uluslararası terör taciri ve örgütler bozamadı, bozamayacak. Herkesi davet ettiğimiz zemin hukuk zeminidir. Vatandaşa belediye hizmet vermek üzere herkes hukuka uymak zorunda.

Burada hukuka uygun görev yapan, terörle işbirliğine girmeyen meclis üyeleri, belediye çalışanların endişe etmesine gerek yok, onlarla ilgili işlem yapılmayacak. Ama bütün imkanları terör örgütlerine kullananlar hesabını verecek. Milletin adıyla seçilenlerin terör örgütü ile ilişkili olmasına bu devlet asla izin vermez. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kapsamlı bir destek yatırım haritası hayata geçiriyoruz. 23 ilimize yatırım yapmak isteyen işadamları, esnaf, çiftçi, genç ve kadınlarımıza önemli haberlerimiz var.

"7 merkez için 10 milyar liralık yatırım"

Yatırımlar için cazibe merkezi haline getirecek adımları atıyoruz. Terörden zarar gören 7 merkez için 10 milyarlık yatırım yapıyoruz. Sadece Diyarbakır Sur için 1.9 milyarlık yatırım yapıyoruz. Şırnak, Cizre, Silopi için 7,5 milyarlık yatırım yapacağız. Hendek siyasetinde vatandaşı devlete karşı isyana çağıran kanlı PKK terör örgütünün bu çağrısına kulak vermeyen bütün vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum. Yapacağımız her iş plan ve projelere uygun yapılacak. Nerede; Sur'da. Bunun aksini söyleyenler yapılanları engellemek istiyorlar. Toplu konut, çok katlı binalar Sur'da yapılmayacak. Sur'un tarihi dokusunu gözümüz gibi koruyacağız. Diyarbakır'ın en güzel tarihi, kültürel mirasıdır. Sur'un 6 mahallesini bu alçak PKK terör örgütü tarumar ettiler.

"Çözüm mözüm yok,

terör örgütü ile çözüm olmaz"

HDP, PKK terör örgütünü terör örgütü olarak kabul etmiyoruz diyor. Almanya'dan konuşacağına gel Tanışık, Dürümlü köyünde konuş, diri diri yaktığınız 5 vatandaşımızın akrabalarının yanında konuşun, uzaktan konuşmayın. PKK terör örgütü değil öyle mi? Kim yaptı, kim şehit ediyor gençleri? Operasyonlar Türkiye'nin her karış toprağında gece gündüz yaz kış gideceğiz seyahat edeceği güvenlik şartları oluşuncaya kadar devam edecek. Çözüm mözüm yok, terör örgütü ile çözüm olmaz. Çözüm millette. Sur'da 2017 sonunda evi, işyeri zarar gören vatandaşların mağduriyeti bitecek. 1 ay sonra Cizre'de 2 bin 500 konutun inşaatları yükselecek. 2 ay içinde Yüksekova'da 1.500 konut başlayacak. Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri'ndeki bütün dükkanlar yenilenecek. Sur'da yerlerden başlayarak bütün evlerin tarihi dokusuna uygun yenidren yapacağız. Hz. Süleyman Cami'yi yenileyeceğiz. Dünyaca ünlü biz sanat müzesi yapacağız. Celal Güzelses adına müzik evi yapacağız, gençlik ve kadın merkezleri yapacağız.

"Toplam 10 katrilyon lira bütçe"

Terörden zarar gören şehir ve ilçelerimizi yeniliyoruz. Sur, İdil, Cizre, Hakkari Yüksekova, Mardin Nusaybin ilçelerini konut, hastane, ibadethane, sosyal tesisleriyle tekrar ayağa kaldıracağız. Sur'u diğer yerlerdeki gibi tarihi dokuya sahip çıkarak inşa edeceğiz. Hz. Süleyman Cami etrafını restore ediyoruz. Toplam 7 bölgede, 36 bin küsür konut yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Konut sahipleri bu sürede kirada olacak. Kiralarını da biz ödeyeceğiz. Bu şehir ve ilçelerin imarları için Diyarbakır'a 1.9 milyar lira, Şınark'a 3,5 milyar lira, Hakkari'ye 2,5 milyar lira, Mardin'e 1.8 milyar lira kaynak ayırdık. Toplam 10 katrilyon lira para harcayacağız.

3 yeni stadyum, 67 bin konut

Vatandaşlarımızın zararlarını ödüyoruz, eşya kayıplarına karşı 255 milyon liralık ödeme yapacağız. Batman'da 15 bin, Diyarbakır'da 33 bin, Malatya'da 25 bin seyirci kapasiteli toplam 3 tane stadyum yapıyoruz. Bunlar için 214 milyon lira harcanıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toplam 23 ilde toplam konut sayısı 67 bin olacak. Ayrıca 15 hastane yapıyoruz. Toplam yatak kapasitesi 1640 olacak. 51 yeni karakol yapılacak. 690 milyon bunlar için bütçe görüyoruz.

2016-2017 yıllarında kullanılmak üzere 202 milyon liralık bütçe ayırdık. Çocuklara 6 bin aileye verdiğimiz yardım kapsamını 10 bine çıkarıyoruz. Aile destek merkezi yapıyoruz. Personel sayımızı da artırıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli yeterli hizmeti getirmek. 500 yeni aile destek görevlisi ataması yapacağız. Kadınlarımıza yönelik 186 adet meslek edinme merkezi açıyoruz. Bunlar için 125 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Sosyal hizmetler için 393 milyon liralık bütçe öngörüyoruz. Benim hoşuma giden kelime yatırımdır. Teröre karşı yatırıma devam etmektir. Teröre karşı cevap ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktır.

Yılda 80 fabrika

Bu 23 ilimizde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Cazibe merkezlerimizi 5 ana kümeye ayırdık. Örneğin; Ardahan Kars Ağrı Iğdır, Kars merkezli oluyor. Bu yatırımcılarımıza neler getiriyoruz? Yatırım yerini bedava veriyoruz. Herkese yapacağı işe göre yer verdiğimiz gibi, ihtiyacı olan fabrikayı da devlet yapıp teslim edecek. Sabit yatırım için para harcamayacak. Her yıl bu 23 il içinde 8 ilde herbirinde 10 tane fabrika kuracağız. Bu da senede 80 fabrika demektir. 200 ila 800 kişi civarında bir istihdam olacak. Bu da ortalama 40 bin istihdam anlamına geliyor. Buranın en büyük sorunu işsizlik. Buraya yatırım yapmak isteyen yok mu var. Terör var diyorlar. Adam malından canından korkuyor gelmiyor. Öncelikli işimiz terörü ortadan kaldırmak. Bu projeler diğer türlü gecikir.

Makina için sıfır faizli kredi veriyoruz. Al makinayı da kardeşim diyerek faiz yok parayı veriyoruz. Teminat desteğini de kredi garanti fonundan karşılayacağız. Yeter ki yatırımcı gelsin üretim yapsın iş versin aş versin bölge de Türkiye de zenginlesin hedefimiz bu. Bu destekler 2027 yılına kadar (işletme kredisi desteği) 10 yıl devam edecek. 1 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli, 5 yıl 5 yıl şeklinde olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya üretim tesislerini taşımak isteyenlere de destek veriyoruz. Çağrı merkezleri için de 20 ila 25 bin civarında istihdam yaratılacak ve gençlerimiz çok güzel ortamlarda iş bulacaklar. Anahtar teslim binalar yapılacak.

Gençler bu terör örgütü size dağı, ölümü vadediyor. 2015 yılına göre dağa çıkan genç sayısında 10 kat azalma oldu, sıfıra inecek sıfıra. Şimdi onun telaşını yaşıyorlar. Bu ülkenin gençlerini size yedirmeyeceğiz.

Hepinizin fikri inancı gözünün rengi teninin rengi başka olabilir ama başka olmayan bir şeyimiz var. Gözümüzün içinden düşen yaşlar hep aynı renktir. Birinci hedefimiz gözyaşını dindirmektir. Kardeşleri tekrar kucaklamaktır. Bunun yolu 15 Temmuz'da yaptığınızı yağın, bayrağınızı alın gururla sallamaya devam edin. FETÖ'sü de BÖTÖ'sü de bölücü terör örgütü de vardiyalı çalışıyor, aynı karargahtan emir alıyor. FETÖ'nün sonu geldi, BÖTÖ'nün de bölücü terör örgütünün de sonu yakın. Gençlerimiz için 8 girişimci merkezi kuruyoruz. Mal ve hizmetlerin tanıtımını bizzat biz yapacağız. Merkezlerin her birine fuar merkezi inşa edeceğiz. Devletin ihtiyaç duyduğu her türlü alımı buradaki fabrikalardan yapılacak. Ürettiğimiz ürünleri nasıl satacağız. Dünyaya Türkiye 4 milyon dolar yardım yapıyor. Bütün yatırımcılara kamu alım garantisi vereceğiz. Polis, asker, sosyal güvenlik kurumlarının ihtiyaçları var, bu ürünleri bu bölgelerde üretenlere diyoruz ki sen yap alıcısı biziz kardeşim. Eskiden fabrika kuruluyor, makina da koyuluyor, pazarlama sorunu sebebiyle 2 ay çalışıp kapanıyor. 1.3 milyar bunların maliyeti, toplamı ise 16 milyar lira.

İpek böcekciliği, kaz yetiştiriciliği her türlü hayvancılık faaliyetlerine önem vereceğiz. Tarımsal desteklerimizi ilçe ve havza bazında geliştireceğiz. Tarım üretimimizde kalite için sertifikalı tohum üretim ve kullanımını destekliyoruz. Bu bölgelerde yüzde 50 artırarak vereceğiz. Ürün verimliliğinde de yüzde 50 artış bekliyoruz. Sulamaya hız vereceğiz. 3 milyon 760 binlik alanın 2 milyon 270 binlik alanı toplulaştırdık.

Tarım işletmeciliği ile elde edilen ürün daha fazla olacak. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi için 3.7 milyar liralık bir yatırım yapacağız. Bölgeye yıllık 380 milyon lira tarım ve hayvancılık desteği vereceğiz. Ulaştırma, enerji ve altyapı yatırımlarına da hız vereceğiz. 6 bin 900 km'lik yeni elektrik üretim hattı, 2.700 km'lik doğalgaz yatırım hattı yapacağız. Bunlar için 3.1 milyar liralık yatırım yapmış olacağız. Doğalgaz aramaları için 900 milyon bütçe ayırdık. Terörle hasar gören elektrik tesisleri için harcama yağacağız. 9 km'lik 27 adet güvenlik alanı yapacağız. 300 km yolu yeniliyoruz. 1763 km'lik yol, 2 tane köprü ve tünel yapacağız. Karayolları için 8.5 milyar lira harcayacağız. GAP için 475 km, DAP için 400 km'lik demiryolu yapıyoruz. Bunların tutarı 11 milyar lira. Cep telefonunun kapsama alanlarını genişletiyoruz. 400 milyon liralık bütçe ayırdık. 1 milyon hektarlık sulanabilir alanın yüzde 20'sini sulamaya açtık, yüzde 80'i için 5 katrilyon bütçe ayırdık. 4 yıl iki konu önemli. Faruk Bey, Veysel Bey beraber çalışacaksınız. Sulanabilir tarım arazilerini artıracağız. Silvan Barajı'nı yapacağız. Sulanabilir alanın yüzde 55 için 5.5 milyar liralık yatırım yapacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun topraklarını suyla buluşturacağız. Bolluk ve bereket fışkıracak. Bu sulamayla 3.7 milyarlık tarım gelirlerinde artış olacak. Yılda 10 milyar yatırım yapıyoruz. Bir yılda 4 milyarı geri geliyor. 2,5 yılda kendini amorti ediyor. 7.3 hektometreküplük baraj için 3 milyon liralık para harcayacağız. İçme suyu yatırımlarımızı da tamamlıyoruz. 260 milyon metreküplük su temini var. 781 kilometre dağıtım, su dağıtım hattı döşeyeceğiz. Günlük 450 metreküplük suyu arıtacak tesisler yapacağız. Toplam bedeli 700 milyon liradır. Tüm altyapı, enerji, sulama, ulaştırma için 27 milyar lira harcayacağız.

"100 adet ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacak"

Sağlık yatırımlarına ciddi bütçe ayırdık, yaptık. Ama yapacaklarımız da var. 24 ilde toplam 100 adet ağız ve diş sağlığı merkezimiz hızla devam edecek. Bir kısmı yapılıyor, bir kısmı yeni başlayacak. Toplam tutarı yaklaşık 3 milyar lira. 280 milyon lira harcayarak toplum sağlığı merkezi açıyoruz. 769 milyon lira harcayarak 660 tane ilave yeni merkez açacağız. Böylelikle 1010 tane merkez için 1.1 milyar lira harcayacağız. Sağlık çalışanları sizlerin yaşayacağız konutları unutmadık. 253 milyon lira 3.800 lojman ve hekim evi yapacağız. Devlet hastaneleri, ilçe hastaneleri, 112 acil, ağız diş sağlığı, fizik tedavi, kalp sağlığı, madde bağımlılığı merkezi, sağlık ocakları tamamlıyoruz. Bunların toplam kapasitesi 17 bin 770 ve alan olarak da 4 milyonluk bir alana sahip. İlk etapta 35 milyon liralık tıbbi cihaz gönderiyoruz. Bitkisel tedavi sektörlerinin ihtiyaçlarına yönelik bölge çiftçilerinin sözleşmeli çalışma yapmasını sağlayacağız. 4.5 milyar lira toplamdaki harcama.

Sporcu kardeşlerim yeni spor tesislerini de sizler için yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz daha çok spor yapsın, terör belasından uzak dursun diye yatırımlarımız var. Spor alanlarıyla daha fazla buluşturacağız. Toplamda 294 milyon lira harcayarak Şırnak'ta 12, Mardin'de 13, Van'da 7 ve Muş'ta 7 tane spor tesisi yapıyoruz. Voleybol ve basketbol sahalarını önemsiyoruz. Terörden etkilenen illerimize 15 yeni gençlik merkezi açacağız, 40 tane mobil gençlik merkezi açacağız. 20 bin gencimize yönelik yurtiçi kamp, 10 bin gencimize yurtiçi hareketlilik, 1000 gencimize özel okul hizmeti sunacağız. 434 milyon liralık bir yatırımla yapacağız.

"2003-2016 arası

80 milyar liralık yatırım yapıldı"

Bizim için İstanbul neyse Diyarbakır o, İzmir neyse Mardin o, Ankara neyse Van o. Biz doğusu batısı kuzeyi güneyiyle biriz. 1989'dan 2002'ye kadar Ak Parti'den önceki yıllarda toplam yatırım 30 milyar lira, yani 30 katrilyon. Ak Parti iktidarı 2003-2016 yapılan yatırım ne kadar? 80 milyar lira. Neredeyse 3 katı. Terörü bitirdiğimizi düşünün bizi kimse tutamaz, uçarız, uçarız, hem uçarız hem de bölgeyi ayağa kaldırırız. Kim masum insanları katlediyorsa bunların heps bölücüdür, hepsi terör örgütüdür. Bizde tek düşünce var. Ölçü bu. Buna uyan herkesin başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Buna uymayan bizden korksun. Diyarbakır'dan Doğu ve Güneydoğu'nun merkezinden yatırımcılara sesleniyorum, gelin burada istihdam sağlayacağız deyin, güvenliği oluşturmak destek vermek bizim görevimiz, sizin göreviniz de yatırımları yapmak. Bugün bu yatırım ve destek hamlesini başlatmış oluyoruz. Diyecekler ki bunlar gömü mü buldu? Sorarlar, 14 yıla dönün bakın, Türkiye kaynaklarına ne ilave oldu? Kaynak insan, kaynak Türkiye kardeşim, Türkiye... Bütün bu yatırımların toplam tutarı kamunun yaptığı 62 milyar lira. Yüzde 50'nin altında. Bunun üzerine özel sektörün yüzde 60 daha koyun. Öbürü deyüzde 40 bu kadarsa ne eder, 80, 80 artı 60, 140 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu yatırım miktarı 4 yıllık, destekler 10 yıl. Özel ve kamu sektörü 4 yılda 140 milyar liralık yatırım yapacak.

Bütün bu yatırımların toplam tutarı kamunun yaptığı 62 milyar lira. Yüzde 50'nin altında. Bunun üzerine özel sektörün yüzde 60 daha koyun. Öbürü deyüzde 40 bu kadarsa ne eder, 80, 80 artı 60, 140 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu yatırım miktarı 4 yıllık, destekler 10 yıl. Özel ve kamu sektörü 4 yılda 140 milyar liralık yatırım yapacak. Yapılıyor mu yapılmıyor mu bunun takibi de sizin işiniz. Ak Parti suyun üzerine yazı yazan bir parti değil, sözü senettir. Kaynak problemimiz yok. Bu millete hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. 23 ilimizde sağlayacağız, iş istihdam her yıl 200 bin, 4 yılda ise 800 bin vatandaşımıza iş aş vereceğiz. Toplam nüfustaki payı yüzde 16. 12 milyon nüfus yaşıyor. Her yıl 200 bin ilave iş alanı oluşturacağız. Bu projeler terör örgütünün canını sıkmıştır. Bizim amacımız da canını sıkmak, canını sıkmak değil gırtlağını da sıkmak, merak etmeyin bu noktadan dönüş yok. 7 Haziran öncesi çıkıp biz Türkiye partisi olduk, ondan sonra da 'dağ benim arkamda, PKK, YPG benim arkamda' diyeceksiniz. Yağma yok bu milleti bir kez kandırabilirsiniz."